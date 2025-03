video suggerito

Oriana Marzoli felice con il fidanzato Facundo Gonzalez: “Pensiamo al futuro, vogliamo creare una famiglia” Oriana Marzoli a Eva Tremila ha raccontato i suoi progetti per il futuro con il fidanzato Facundo Gonzalez. “È la prima volta che mi sento davvero valorizzata e rispettata” ha raccontato l’ex concorrente del GF vip che sogna di costruire una famiglia con lui. “Abbiamo questa idea in mente”, le parole. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

83 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip nell'edizione 2022/2023 e la travagliata storia d'amore con Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Facundo Gonzalez, argentino conosciuto nel programma Ganar o Servir – De vuelta al pasado un anno fa. La rivista Eva Tremila riporta le dichiarazioni dell'ex gieffina venezuelana che con il nuovo fidanzato ha intenzioni serie: desidererebbe creare una famiglia con lui.

Le parole di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli, si legge sulla rivista Eva Tremila, ha raccontato i progetti che ha in programma con il fidanzato Facundo Gonzalez. "La verità è che ci proiettiamo al futuro, per tutta la vita. Vogliamo formare una famiglia" ha dichiarato il volto televisivo venezuelano. Un sogno che si realizzerà in futuro: "Abbiamo questa idea in mente, ma non in questo momento" ha aggiunto. Con il nuovo fidanzato, entrato a far parte della sua vita dopo la turbolenta relazione con Daniele Dal Moro, è felice. Così ha spiegato:

È la prima volta che mi sento davvero valorizzata e rispettata. Sento che non c’è competizione a livello lavorativo, con lui è esattamente il contrario. Facundo mi motiva a crescere e mi supporta.

Nel weekend l'ex gieffina ha festeggiato i suoi 33 anni: circondata dall'affetto degli amici e del fidanzato, ha posato sorridente davanti alla torta di compleanno. "Un altro anno che festeggio con le persone che amo di più, i must have, la famiglia che ho scelto. Grazie a tutti per essere venuti e lo ripeto ancora, grazie a mia madre, a Facu, agli amici e ai miei fan per tutti i regali e sorprese che mi avete fatto", le parole su Instagram.

Facundo Gonzalez l'ha presentata agli amici come la sua "futura moglie"

Scrive Eva Tremila che Facundo Gonzalez è coinvolto nella relazione allo stesso modo. Durante una serata con gli amici, si legge, ha presentato la sua fidanzata descrivendola come "la mia futura moglie". Nel siparietto ha poi aggiunto: "Tra quanto, amore? Almeno un paio di anni".