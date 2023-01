La figlia di Elisabetta Canalis vede la mamma come una casalinga: “Taglia carote e pulisce casa” Elisabetta Canalis sorpresa da come sua figlia, la piccola Skyler, la vede: una casalinga che taglia carote e pulisce casa.

Elisabetta Canalis sorpresa da come sua figlia, la piccola Skyler, la vede: una casalinga che taglia carote e pulisce casa. Divertita, la ex velina ha pubblicato una storia con un disegnetto di quelli fatti a scuola. La figlia, 7 anni, ha disegnato sua madre mentre è intenta a fare le faccende, con tanto di mocio e utensili da cucina. Una visione che ha fatto sorridere non solo Elisabetta Canalis, ma anche i suoi fan.

Elisabetta Canalis casalinga, secondo la figlia Skyler

Elisabetta ha mostrato la storia su Instagram e ha pubblicato il disegno di Skyler, la piccola nata dal legame con il chirurgo americano Brian Perri. "Mia mamma taglia le carote", "Mia mamma pulisce il pavimento con il mocio", scrive la piccola Skyler. Ed Elisabetta Canalis se la ride, lei che è tutto fuorché una donna abituata ai ritmi casalinghi, considerati i suoi impegni televisivi e soprattutto la sua ultima grande passione "estrema": il kickboxing.

Proprio lo scorso giugno, Fanpage.it seguì l'attrice a Venaria Reale, in provincia di Torino, per assistere alla dodicesima Night kick and puch, che ha visto tra gli agonisti anche la show girl italiana, da anni naturalizzata statunitense.

Nessuna crisi con Brian Perri

Nell'ultimo anno si è parlato molto del rapporto tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, considerato logoro e in via di conclusione. Insomma, c'era aria di crisi spazzata via da foto recenti che li hanno mostrati insieme. Non sembrano esserci nuvole nel rapporto tra i due, solo sane discussioni come tutti, come tanti. Ricordiamo come si sono conosciuti: nel 2012 durante una festa di Halloween, data alla quale sono particolarmente legati. Due anni dopo si sono sposati in Sardegna, ad Alghero, cittadina di origine di Elisabetta, per poi trasferirsi insieme meglio Stati Uniti e dar vita alla loro famiglia. La piccola Skyler è nata nel 2015 a Los Angeles.