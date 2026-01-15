La famiglia di Gisele Bündchen preoccupata per le sue nozze: “Lui è uno squattrinato, l’ha sposata per soldi”

Poco prima delle festività natalizie era trapelata la notizia che Gisele Bündchen avesse sposato il suo compagno Joaquim Valente, dal quale ha avuto anche un figlio. Sui social appaiono anche le prime foto di questa nuova vita matrimoniale, ma sembrerebbe che i genitori della modella non abbiano accolto di buon grado questa sua scelta.

Le perplessità della famiglia di Gisele Bündchen

Una fonte vicina alla coppia, infatti, ha rivelato a PageSix che i genitori della modella non avrebbero gradito la volontà di sposare l'uomo con cui si è costruita una nuova vita, ormai da due anni, dopo aver divorziato dall'ex marito Tom Brady. "La sua famiglia l'ha messa in guardia dallo sposare uno squattrinato" ha rivelato la fonte alla testata, lasciando intendere che lui l'avrebbe sposata consapevole del suo patrimonio: "C’è un accordo prematrimoniale, ma con alcune clausole che lasciano margini di manovra: questo significa che, in caso di divorzio, per lui è previsto un accordo economico" continua la fonte. Gisele Bündchen, in effetti, può vantare un patrimonio di almeno 400 milioni di dollari e qualora il matrimonio dovesse concludersi, all'insegnante di jiu-jitsu andrebbe una cospicua parte di denaro.

Il matrimonio in segreto e la nascita del terzo figlio

Dalle foto pubblicate di recente dalla modella sul suo account Instagram, pare che non ci siano problemi, anzi, i neo sposi, che avrebbero celebrato le nozze in segreto, con una cerimonia alla presenza di pochi intimi, sarebbero più felici che mai. Da poco sono anche diventati genitori, sebbene non sia stato ancora reso noto il nome del bambino, ma il racconto social della modella è quello di una famiglia, allargata, dal momento che con lui ci sono i Vivian Lake, 12 anni, e Benjamin Rein, 15 anni, avuti dal suo primo matrimonio. Di recente, una fonte aveva rivelato a People che la coppia sarebbe stata particolarmente felice di questa nuova fase della loro vita: "Vogliono creare un ambiente sereno per tutta la famiglia" e di fatto nel suo post lei ha scritto: