Gisele Bündchen si risposa dopo il divorzio da Tom Brady, le nozze segrete con Joaquim Valente

La supermodella brasiliana indosserà di nuovo la fede, a tre anni dal divorzio dal primo marito, Tom Brady. Al fianco di Gisele Bündchen da qualche tempo c'è l'insegnante di arti marziali, Joaquin Valente, con il quale si sarebbe sposata in gran segreto proprio in questi giorni. Il matrimonio arriva dopo la nascita del primo figlio della coppia, di cui però non sono state diffuse foto o informazioni in questi mesi.

Il matrimonio in segreto e la nascita del terzo figlio della modella

A riportare la notizia per primo è stato Page Six, una fonte vicina all'insegnante di jiu-jitsu ha rivelato che lui e la modella si sono sposati con una cerimonia semplice, circondati da amici e familiari. Sulla testata People si legge che i due si sono sposati in Florida a Surfside il 3 dicembre e pare abbiano celebrato le nozze nella loro villa. Non è certo la prima notizia che la coppia mantiene segreta, a febbraio 2025 sono infatti diventati genitori, ma del bimbo non si è saputo nulla in questi mesi, è comparsa solo una foto pubblicata dalla modella lo scorso ottobre, in un carosello di momenti da ricordare. Una fonte ha rivelato a People: "Gisele e Joaquim sono felici di questo nuovo capitolo della loro vita e non vedono l'ora di creare un ambiente sereno e amorevole per tutta la famiglia".

Fonte Instagram

L'inizio della storia tra Gisele Bündchen e Joaquim Valente

Bündchen ha iniziato a frequentare l'istruttore di Jiu-Jitsu a giugno 2023, sebbene siano stati avvistati insieme per la prima volta nel novembre 2022, quando hanno fatto un viaggio in Costa Rica con i due figli di lei, Benjamin Rein e Vivian Lake, avuti da Tom Brady. In un primo momento la modella aveva negato una relazione con l'istruttore, ma tra loro è poi scoppiato un legame tale da portarli a vivere insieme e ora a sposarsi. Le indiscrezioni circolate negli anni scorsi, sono state confermate proprio a People da una fonte che aveva parlato di come la modella avesse voluto mantenere grande riservatezza sull'accaduto e come la sua amicizia si fosse trasformata, poi, in qualcosa di più romantico.