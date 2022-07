Kylie Jenner avrebbe affittato un jet privato per un tragitto di 64 km, sui social scatta la polemica Kylie Jenner avrebbe affittato un jet privato per percorrere un tragitto di 64 km in tre minuti. Sui social non sono mancate polemiche sull’ipotetico viaggio lampo, soprattutto per le conseguenze sull’ambiente.

A cura di Ilaria Costabile

Kylie Jenner è finita al centro di una polemica per aver affittato un aereo privato per percorrere un tragitto di 64 km nel minor tempo possibile. In effetti il tempo del viaggio si è più che dimezzato e l'influencer ha impiegato solamente tre minuti per raggiungere la destinazione desiderata. Diffusasi la notizia non sono mancati i commenti, perlopiù negativi, sulla condotta della star.

Il viaggio lampo di Kylie Jenner

Il tratto in questione dovrebbe essere da Camarillo a Van Nuys, in California, una distanza davvero breve segnalata dall'account Celebrity Jets, che però sembra non aver ricevuto una conferma. Il fatto che l'influencer abbia potuto compiere una scelta di questo tipo ha generato non poche critiche da parte degli utenti che hanno voluto puntare l'attenzione in special modo sulle ripercussioni ambientali del gesto. Il fatto di percorrere un tratto potenzialmente così breve con un jet privato incide senza ombra di dubbio sull'ambiente e infatti, tra i vari commenti, c'era chi lamentava il fatto che non è la sola tra i personaggi ricchi ad approfittare delle comodità senza pensare alle possibili conseguenze. Da parte di Kylie Jenner, ovviamente, non è arrivata alcuna replica all'accaduto o alla fuga di indiscrezioni sul suo viaggio lampo.

Sonia Bruganelli e il jet privato

In quanto a jet privati anche in Italia c'è chi ha manifestato le sue precise preferenze in termini di viaggi. È il caso di Sonia Bruganelli che, infatti, ha recentemente dichiarato tramite un post su Instagram che potendo scegliere tra un aereo affittato e uno di linea, la scelta ricadrebbe sul primo per una serie di fattori e soprattutto per una questione di comodità. L'opinionista del Grande Fratello Vip, quindi, ha dichiarato che il suo prossimo viaggio sarà ovviamente sul suo jet, ma in questo caso pur aspettandosi commenti lapidari, la moglie di Paolo Bonolis ha ricevuto anche un certo sostegno da chi ha ritenuto giusto decidere di utilizzare i propri soldi nel modo che più ritiene opportuno.