Kim Kardashian: “Kayne West volò in una notte da Los Angeles a NY per restituirmi il mio sex tape” In uno degli ultimi episodi della serie Hulu Kim racconta di quella volta in cui il marito Kayne West volò fino a casa a Los Angeles solo per andare a riprenderle un video per lei particolarmente importante.

A cura di Giulia Turco

Ora è felice al fianco del suo attuale compagno Pete Davidson e la separazione da Kayne West è ormai alle spalle. Negli Usa però continuano a suscitare grande interesse gli episodi di Al passo con le Kardashian, il reality show che racconta le vicende familiari delle starlette della tv americana. È in uno degli ultimi episodi andati in onda su Hulu che Kim racconta di quella volta in cui, poco prima di andare in onda al Saturday Night Show, il marito Kayne West volò fino a casa a Los Angeles solo per andare a riprenderle un video per lei particolarmente importante.

Quando Kim Kardashian scoppiò in lacrime per il suo video hard

Ai tempi, Kim Kardashian stava per partecipare come ospite ad una puntata del Saturday Night Show. Poco prima di andare in studio, nel suo hotel di New York, la star del reality aveva manifestato la sua preoccupazione alla madre Kris Jenner, alla sorella e ai suoi amici più intimi, per via di un filmato che temeva che il figlio Saint potesse vedere. Si trattava del sex tape che aveva registrato con l’ex fidanzato Ray-J. Il marito allora è corso a Los Angeles per andare a riprendere il filmato in questione. “É volato a casa ieri sera ed è tornato stamattina”, racconta Kim nella serie. “Ha preso il computer sul quale c’era il video e me l’ha restituito”.

Lo scandalo del sex tape di Kim Kardashian

Il caso risale al 2003. Ai tempi Kim era fidanzata con il cantante Ray J ed è allora che, come avrebbe ammesso in seguito, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti si convinse a girare un filmato hard con il compagno. Il video venne diffuso in rete nel 2007, provocando un vero e proprio scandalo, ma offrendole al tempo stesso notorietà. Durante una puntata del reality, nel 2018, Kim ha ammesso: “Mi sono fatta di ecstasy una volta e mi sono sposata, mi sono fatta di nuovo e ho fatto un video hard. Potevano succedere le cose peggiori”. Quando Scott Disick le ha chiesto: “Eri fatta quando hai fatto il sex tape?” la Kardashian ha risposto tranquilla: “Certo, tutti lo sanno, la mia mandibola tremava tutto il tempo”.