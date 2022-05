Perché Taylor Swift ha ricevuto la laurea honoris causa dalla New York University Durante la cerimonia dei diplomi allo Yankee Stadium, la pop star ha motivato gli studenti con un discorso che cita velatamente l’episodio della faida con Kayne West e Kim Kardashian.

A cura di Giulia Turco

Taylor Swift ha ricevuto la laurea honoris causa dalla New York University, una delle università più prestigiose al mondo. La pop star ha assistito alla cerimonia di consegna dei diplomi per l'anno 2022 che si è tenuta mercoledì 18 maggio allo Yankee Stadium di New York. Immersa tra gli studenti con tanto di toga, alla cantautrice è stata conferita la laurea in Belle arti in virtù del suo lavoro artistico nella sua giovane carriera di artista. In passato la NYU le aveva dedicato un intero corso sul suo lavoro di cantante e imprenditrice di successo.

Il discorso di Taylor Swift agli studenti

Chiamata sul palco, la pop star si è rivolta agli studenti con un discorso motivazionale. Il riferimento è all'episodio della faida che l'aveva coinvolta insieme a Kayne West e successivamente alla moglie Kim Kardashian, una macchia che vorrebbe poter cancellare dalla sua carriera. "Essere cancellata su Internet e finire quasi per perdere la carriera mi ha permesso di avere un'ottima conoscenza di tutti i tipi di vino", ha scherzato senza mai fare riferimento specifico né fare nomi.

Ad ogni modo, ci succederanno cose difficili. Ci riprenderemo. Impareremo da esse. Diventeremo più resilienti grazie ad esse. Finché saremo abbastanza fortunati da respirare, inspireremo, respireremo, respireremo profondamente, espireremo. Ora sono una dottoressa, quindi so come funziona la respirazione! Spero che voi sappiate quanto sono orgoglioso di condividere questo giorno con voi.

La lite con Kayne West che rischiò di rovinarle la carriera

I motivi dei pessimi rapporti tra la cantante e il rapper risalgono ad oltre dieci anni da. Nel 2009 Kayne West irrompe sul palco dei Video Music Award gridando che il premio a Taylor Swift era immeritato e che sarebbe dovuto andare a Beyonce. Nel 2016 poi il rapper sfrutta l’episodio per dire nel testo di un suo brano che la popolarità di Swift degli anni successivi era merito suo, usando termini ben poco garbati. Parole che feriscono parecchio la pop star. Non solo, West e la moglie Kim Kardashian diffusero l'audio di una telefonata con la cantautrice nel quale veniva informata della citazione nel brano. Una versione mi confermata da Swift che, come rivelato dalla registrazione integrale pubblicata solo nel 2020, era completamente all’oscuro dei fatti.