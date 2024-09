video suggerito

Jeremy Allen White e Molly Gordon stanno insieme, le foto rubate di Carmy e Claire di The Bear Jeremy Allen White e Molly Gordon, i Carmy Berzatto e Claire Dunlap di The Bear, sono stati beccati insieme mentre si scambiavano baci ed effusioni. I due sarebbero una coppia, anche lontano dal set.

A cura di Ilaria Costabile

Non sarebbe certo la prima volta che galeotto fu il set per una coppia di attori, in questo caso, poi, ancora meno. Jeremy Allen White, il divo di The Bear, serie pluripremiata in cui interpreta Carmy Berzatto, è stato beccato intento a scambiarsi dolci effusioni con Molly Gordon, l'attrice che nella serie interpreta Claire, la donna di cui lo chef è innamorato.

Le foto del bacio tra Jeremy Allen White e Molly Gordon

Se i fan della serie in questa terza stagione non hanno potuto vedere sbocciare nuovamente l'amore tra lo chef Carmy e la dottoressa Claire, saranno ben contenti di sapere che, però, i due fuori dal set avrebbero iniziato a frequentarsi. Le foto pubblicate sul Daily Mail parlano chiaro. Sono stati beccati durante un'uscita in un giorno qualunque, come si può notare dall'abbigliamento casual di entrambi e l'obiettivo dei fotografi li ha immortalati nel momento intenti a scambiarsi dolci effusioni, lui la abbraccia e le stampa un bacio sulle labbra, mentre lei tiene le sue braccia attorno al collo. Scatti fugaci che, però, fanno emergere una complicità che, ovviamente, i due attori hanno maturato sul set. Al momento non c'è stata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati

La relazione con Rosalia

L'attore, fino a luglio scorso, era stato avvistato con la cantante Rosalia, con la quale aveva intrapreso una relazione circa un anno fa. Nessuno dei due, però, aveva mai annunciato la rottura, né tantomeno aveva reso nota la relazione. Jeremy Allen White si lascia alle spalle anche la separazione dalla moglie Addison Timlin, con la quale ha avuto due figlie: Ezer di cinque anni e Dolores di tre. I due si sono separati a settembre 2023, ma la richiesta di divorzio è stata presentata a maggio 2023. La causa è ancora in atto e di recente l'attore ha accettato di sottoporsi all'alcol test per poter vedere le sue figlie, qualora fosse positivo, la custodia potrebbe essergli temporaneamente revocata.