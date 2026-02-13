Jennifer Aniston sta vivendo un amore da sogno, le rare foto col compagno Jim Curtis per il compleanno

Jennifer Aniston sta vivendo una bellissima storia d'amore, da quando ha incontrato Jim Curtis l'attrice sembra aver trovato un posto sicuro, una persona con cui condividere. Questa felicità la si vede anche negli scatti, rarissimi, che lui ha pubblicato sul suo profilo Instagram, in occasione del 57esimo compleanno della star.

La dedica di Jim Curtis a Jennifer Aniston

Ridono complici, sinceramente divertiti, con il mare alle spalle nel primo scatto che Jim Curtis, il professionista del benessere come lui stesso ama definirsi, che da questa estate fa coppia con Jennifer Aniston. Una dedica semplice, Happy Birthday my love scrive, scegliendo poi un'altra foto da pubblicare, in bianco e nero, dove si baciano appassionatamente. Riservatissimi, difficilmente condividono momenti della loro vita insieme sui social, stavolta è stato Curtis a fare uno strappo alla regola, forse per raccontare un sentimento bello e importante che nutre nei confronti dell'attrice.

Com'è nata la loro storia d'amore

L'esperto di ipnosi aveva raccontato l'inizio della sua storia d'amore con Aniston durante un'ospitata al programma Today, dove aveva rivelato i dettagli del loro primo incontro, tramite ad alcuni amici in comune: "Abbiamo scoperto di avere delle persone in comune e abbiamo iniziato a parlare. Tutto qui". Una conoscenza che è partita lentamente e passo dopo passo è diventata qualcosa di importante e significativo, fino ad essere diventata una storia d'amore solida, che cresce ogni giorno che passa:"Ci è voluto molto tempo; abbiamo parlato a lungo e siamo diventati intimi" ha raccontato. D'altra parte, è noto che la star di Hollywood ha avuto due matrimoni, il primo con Brad Pitt durato cinque anni e l'altro con Justin Theroux, durato due anni e mezzo, quindi ha voluto calibrare ogni passo dal momento del loro incontro.