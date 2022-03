Jason Momoa smentisce il ritorno di fiamma con Lisa Bonet: “Non siamo tornati insieme” Sul red carpet degli Oscar, Jason Momoa ha smentito le voci sul presunto ritorno di fiamma con la moglie Lisa Bonet. “Siamo una famiglia, ma non siamo tornati insieme”, ha dichiarato l’attore protagonista di Aquaman 2.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo i rumors di un presunto ritorno di fiamma, Jason Momoa ha fatto chiarezza sul suo rapporto con la moglie Lisa Bonet: "Non siamo tornati insieme". L'attore di Aquaman 2, arrivato sul red carpet degli Oscar 2022 e raggiunto dai microfoni di Acess Hollywood, ha spiegato quale è la situazione attuale con la moglie, anche lei attrice, diventata nota al pubblico per il suo ruolo nella sitcom I Robinson.

Jason Momoa e Lisa Bonet non sono più una coppia

Solo qualche settimana fa, una fonte aveva rivelato a Hollywood Life che i due sarebbero tornati a vivere nella stessa casa e starebbero tentando di ricostruire il loro matrimonio. Diversa però la versione che Momoa ha dato sul red carpet della notte degli Oscar. "Siamo una famiglia, abbiamo avuto due bellissimi figli. Ma non siamo tornati insieme", ha chiarito ad Access Hollywood. Il matrimonio con l'attrice è durato più di 15 anni, durante i quali sono diventati genitori per due volte, prima con Lola Iolani e poi Wolf Manakauapo Namakaeha. Per questo motivo, anche se ora la situazione tra loro non è più quella di una volta, l'attore considera l'orami ex compagna come la sua famiglia, a tutti gli effetti.

L'annuncio della separazione e il presunto riavvicinamento

La vicenda che riguarda una delle coppie più amate di Hollywood è iniziata con l‘annuncio della loro separazione, avvenuto a metà gennaio. Con un post pubblicato sui rispettivi profili Instagram, i due hanno fatto sapere di aver preso strade diverse, così da permettere a ognuno di vivere la propria vita con "dignità e onestà". Nel messaggio hanno scritto: "È in corso una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione… emozioni e crescita dai cambiamenti epocali che si stanno verificando. E così condividiamo le notizie della nostra famiglia, cioè che stiamo divorziando". Tra i motivi, stando ad alcune indiscrezioni, c'entrerebbe anche il Covid: l'attrice sarebbe una no vax e complottista, posizioni che avrebbero portato Momoa a prendere le distanze.

Jason Momoa e Lisa Bonet

Solo qualche settimane dopo, una fonte aveva fatto sapere a Hollywood Life che i due erano tornati a vivere insieme e stavano cercando un modo per far funzionare di nuovo il loro rapporto: "Ci stanno riprovando sul serio e stanno lavorando sulle cose che non hanno funzionato perché entrambi hanno investito moltissimo nella loro relazione". Ma, nel giro di poco tempo, il diretto interessato ha detto la sua, smentendo questa versione.