Jada Pinkett Smith si mostra senza capelli in un video: “Io e questa alopecia saremo amiche” Jada Pinkett Smith pubblica un video in cui parla della sua alopecia, patologia che di cui soffre dal 2018 e che l’ha portata a rivedere la sua immagine: “Penso che ci farò amicizia”.

A cura di Ilaria Costabile

In un video pubblicato su Instagram, Jada Pinkett Smith si mostra completamente rasata, commentando anche in maniera scherzosa il suo rapporto con l'alopecia, la patologia di cui soffre da anni e con la quale ha iniziato a convivere senza timore di far vedere l'effetto della rasatura. L'attrice americana rivelò per la prima volta di soffrirne nel 2018, quando in un'intervista rispose alla domanda sul perché indossasse così frequentemente i turbanti, spiegando: "Ho un problema di perdita di capelli". Da quel momento in poi, però, la star non si è mai nascosta e, anzi, ha iniziato a professare la necessità di accettarsi per quello che si è in ogni circostanza.

Come Jada Pinkett Smith ha affrontato la patologia

Sul suo profilo Instagram, quindi, ha spiegato in un video: "Mi devo rasare fino al cuoio capelluto, altrimenti sembra che io sia stata operata alla testa, o qualcosa del genere. Credo che io e questa alopecia diventeremo amiche. Punto", dichiara l'attrice mostrando ai fan le parti in cui non le crescono i capelli e sorridendo di fronte alla telecamera. Nel video, poi, spiega come abbia fatto a rapportarsi con questa problematica che, soprattutto per una donna, non è assolutamente semplice da accettare: "Un giorno, all’improvviso, ho dovuto affrontare questo problema. Che era impossibile da nascondere, così ho deciso di condividerlo con tutti. Sulle zone calve posso metterci degli strass o delle coroncine. Arrivata a questo punto, ho imparato a sorriderci sopra, anche perché non ci sono altre alternative".

L'accettazione di sé

La moglie di Will Smith, quindi, ha deciso di intraprendere un vero e proprio percorso di accettazione di se stessa, compiendo un vero e proprio atto di coraggio, dal momento che curare i propri capelli è sempre stato un vero e proprio rituale, al quale sottrarsi è stata una sofferenza difficile da superare e da elaborare. Ma è proprio questo gesto a dimostrare quanta forza è nascosta anche dietro le difficoltà che sembrano le più insormontabili.