Giulia De Lellis festeggia i 26 anni in isolamento e senza abiti: “Non ho più bisogno di difese” A causa del Covid Giulia De Lellis ha festeggiato i suoi 26 anni in isolamento e mostrando alcune foto su Ig in cui si mostra senza abiti perché, spiega, non ha più bisogno di difese.

A cura di Redazione Spettacolo

Giulia De Lellis ha festeggiato i suoi 26 anni in isolamento a causa del Covid. L'influencer, infatti, pochi giorni fa ha annunciato di essere risultata positiva al test e che le sue condizioni pur non essendo proprio delle migliori non destavano troppa preoccupazione. La positività al Covid, però, l'ha costretta, ovviamente, alla quarantena e a festeggiare da sola il suo compleanno, cercando di ricreare a casa, insolitudine un po' di aria di festa, come ha anche mostrato attraverso il suo profilo, postando foto di regali, cene speciali e del suo cagnolino. Ma De Lellis ha anche voluto postare alcune foto che la ritraggono nuda fino alla vita, con il seno coperto.

Il messaggio di Giulia De Lellis per i 26 anni

Un messaggio di libertà, spiega, in cui si è voluta mostrare senza difese perché, ha detto, non ne ha più bisogno. I 26 anni sono stati quelli in cui ha potuto abbassare le armi e si è sentita circondata dall'amore: "Accolgo i miei 26 anni Danzando esattamente così. Con Il miglior sorriso che io possa avere! A braccia aperte … Senza armi, senza difese perché non ne ho più bisogno. La base è quasi solida! Chiusa in casa sola ma circondata d’amore come non mai. Grata alla vita per avermi guidata fin qui, e a me stessa soprattutto, per non aver mai perso la strada. Forse ogni tanto, ma è stato bellissimo poi ritrovarla✨✨ " ha scritto l'influencer da oltre cinque milioni di follower su Instagram, postando una serie di immagini che andavano oltre quelle senza abiti.

Le condizioni di Giulia De Lellis dopo il Covid

A questo punto De Lellis ha voluto fare un ringraziamento generale: "Grazie per il pensiero di ognuno di voi, il bene che ho percepito è stato davvero tanto🙏🏼 Grazie a chi c’era, è stato bello… Grazie a chi c’è sempre stato. Chi c’è E chi ci sarà… Con amore, G.". Nei giorni scorsi De Lellis ha voluto informare i propri fan delle sue condizioni di salute spiegando che erano stati giorni di reclusione ma tranquillizzando tutti: "Ringraziando il Signore non ho avuto nulla di grave è stata più la forte debolezza, che ho ancora, infatti faccio anche fatica a parlare mi viene il fiatone, anche a parlare un pop' di tachicardia, credo sia normale anche quella. Ho avuto mal di testa, essenzialmente l'unico fastidio grande, oltre un po' le ossa, è stato il mal di testa, però mi reputo molto molto fortunata" spiegando che a mancarle di più è stato poter vedere la sua famiglia