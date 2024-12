video suggerito

Yulia Bruschi del GF e l'ipotesi gravidanza dopo l'uscita dalla Casa a causa della denuncia dell'ex fidanzato Si rincorrono da qualche giorno una serie di ipotesi relative a una possibile gravidanza di Yulia Bruschi, concorrente del Grande Fratello. C'è addirittura chi insinua abbia lasciato la Casa per nascondere la gravidanza. In realtà, il motivo dell'uscita è la denuncia dell'ex Simona Costa ma una pancia sospetta esiste.

A cura di Stefania Rocco

Si rincorrono da qualche giorno una serie di ipotesi relative alla possibilità che Yulia Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello, abbia dovuto abbandonare la Casa del reality per nascondere una gravidanza. A lanciare l’indiscrezione, dopo avere raccolto una serie di segnalazioni ricevute, è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano secondo la quale la giovane toscana avrebbe potuto abbandonare il gioco proprio a causa della necessità di seguire l’evolversi di una gravidanza, cominciata prima della sua uscita. Non sarebbe stata, quindi, la denuncia dell’ex fidanzato Simone Costa a costringerla ad abbandonare il gioco. Questo, almeno, è quanto suggeriscono le indiscrezioni. Ma mettiamo le informazioni in fila e procediamo all’analisi con un certo ordine.

Yulia Bruschi ha lasciato la Casa a causa della denuncia, consigliata dal suo avvocato

Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, ad avere spinto Yulia ad abbandonare la Casa è stata proprio la denuncia ricevuta da parte dell’ex compagno Simone, la cui versione dei fatti è stata resa nota in un’intervista rilasciata a Fanpage.it. Il GF, dopo avere ricevuto la notifica che accertava l’esistenza di un esposto, ha chiaramente informato Yulia che, dopo essersi consultata con il suo avvocato, ha deciso di uscire. Questa, dunque, è una notizia vera. Yulia non ha lasciato la Casa dopo avere scoperto di essere incinta; lo ha fatto per potersi difendere nelle sedi competenti. Eppure un mistero che la circonda esiste.

La pancia sospetta e l’ipotesi di una gravidanza

Chi ha visto Yulia negli ultimi giorni, non ha potuto fare a meno di notare che la pancia dell’ex concorrente del GF appariva lievemente arrotondata. Questo particolare ha spinto più di una persona a ipotizzare che la giovane sia incinta. Per il momento, tuttavia, da parte di Bruschi non esiste alcuna conferma, né la ragazza ha fatto anche solo velatamente riferimento a una gravidanza. Si tratta solo di un pettegolezzo nato da una forma fisica sospetta ma privo di elementi di realtà oppure realmente la donna ha scoperto di essere in dolce attesa una volta abbandonato il gioco?