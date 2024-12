video suggerito

Yulia Bruschi rompe il silenzio sui social, le prime parole dopo l’uscita dal Grande Fratello Yulia Bruschi rompe il silenzio social dopo l’addio al Grande Fratello deciso per difendersi dalle accuse dell’ex Simone Costa. La modella originaria di Cuba ha dedicato un post al fidanzato Giglio, conosciuto nella casa di Cinecittà: “Io ti aspetto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Yulia Bruschi rompe il silenzio dopo l'addio al Grande Fratello. L'ormai ex concorrente ha abbandonato la casa di Cinecittà nella puntata di lunedì 9 dicembre per la denuncia mossa contro di lei dall'ex compagno Simone Costa. L'uomo a Fanpage.it, pochi giorni prima, aveva raccontato di averla denunciata per un'aggressione avvenuta poco prima dell'ingresso di Yulia al GF: i fatti hanno costretto la modella a lasciare il reality per difendersi dalle accuse. Con un post su IG, nelle ultime ore, ha rivolto un pensiero a Giglio, il nuovo fidanzato conosciuto in Casa.

Le prime parole di Yulia Bruschi dopo l'addio al GF sono per Giglio

"Due cuori che battono allo stesso ritmo. Io ti aspetto": sono queste le prime parole di Yulia Bruschi, condivise su Instagram, dopo l'addio al reality di Alfonso Signorini. L'ex concorrente, a corredo della didascalia, ha aggiunto diverse foto che la ritraggono accanto a Giglio, il nuovo fidanzato conosciuto nella casa del GF.

I due sono stati costretti a separarsi a causa della delicata vicenda che vede coinvolta la modella, ma prima di salutarsi si sono promessi di viversi fuori, una volta finita l'esperienza di Giglio al Grande Fratello.

Le parole di Alfonso Signorini sull'abbandono di Yulia Bruschi

Nella puntata di lunedì 9 dicembre, Alfonso Signorini ha letto un comunicato in diretta tv riguardante l'uscita di scena improvvisa di Yulia Bruschi. "La produzione, e io Yulia, abbiamo deciso di comune accordo che questa complessa vicenda non è evidentemente compatibile con la permanenza in casa. Per questo lascia la Casa e abbandona per sempre il gioco, per affrontare nel migliore dei modi la delicatissima situazione". Il conduttore ha poi aggiunto: "Questa decisione è stata presa per consentire a Yulia di organizzare la sua linea difensiva. Per farlo è necessario che lasci la casa. Chiaro che vederla mentre fa un trenino o prepara un piatto di lasagne sarebbe del tutto incompatibile". Yulia, riguardo l'accaduto, ha soltanto sottolineato la sua innocenza: "Avrò modo di dire la mia verità, che non è quella".