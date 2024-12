video suggerito

Yulia Bruschi fuori dal GF dopo la denuncia dell’ex, a Fanpage ha raccontato che lei lo ha aggredito Alfonso Signorini annuncia l’uscita ufficiale di Yulia Bruschi dalla casa del Grande Fratello per effetto delle dichiarazioni del suo ex compagno, che in un’intervista a Fanpage ha spiegato di averla denunciata per avergli sfregiato il volto. Prima di uscire la concorrente ha detto: “Questa è la sua versione, io sono una persona per bene ed estremamente corretta. Avrà modo di dire la mia verità” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Yulia Bruschi lascia definitivamente la Casa del Grande Fratello. La concorrente era uscita temporaneamente dall'abitazione, come annunciato a inizio puntata del 9 dicembre da Alfonso Signorini, che circa due ore dopo ha spiegato i motivi della sua esclusione definitiva dal gioco. Le ragioni hanno a che fare con la denuncia dell'ex compagno Simone Costa, il quale a Fanpage pochi giorni prima della puntata aveva raccontato di averla denunciata per un'aggressione avvenuta poco prima dell'ingresso in Casa di Yulia.

Signorini ha spiegato al pubblico: "Yulia è stata informata della denuncia e per sua volontà ha deciso di non parlare e commentare quanto accaduto". Nel frattempo scorrevano le immagini dell'intervista che Costa ha rilasciato a Fanpage nella quale ha spiegato nel dettaglio come sarebbero andate le cose quando lei gli avrebbe sfregiato il volto scagliandogli contro un bicchiere.

Le parole di Yulia Bruschi

L'ormai ex concorrente del Grande Fratello ha preferito non commentare l'accaduto, evidentemente di competenza giudiziaria, ma prima di lasciare la Casa ha precisato: "Vorrei dire solo poche cose, questa è la sua versione, io sono una persona per bene ed estremamente corretta. Avrà modo di dire la mia verità, che non è quella. Si interrompe un percorso, ma no di certo il mio sogno".

Il comunicato ufficiale

Quini il momento dell'annuncio ufficiale dell'uscita di Yulia dalla casa, con il comunicato letto da Signorini: "La produzione, e io Yulia, abbiamo deciso di comune accordo che questa complessa vicenda non è evidentemente compatibile con la permanenza in casa. per questo lascia la Casa e abbandona per sempre il gioco, per affontare nel migliore dei modi la delicatissima situazione". Il conduttore ha poi aggiunto: "Questa decisione è stata presa per consentire a Yulia di organizzare la sua linea difensiva. Per farlo è necessario che lasci la casa. Chiaro che vederla mentre fa un trenino o prepara un piatto di lasagne sarebbe del tutto incompatibile".