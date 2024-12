Yulia Bruschi fuori dal GF temporaneamente, Signorini: “Vi sveleremo il perché”

Yulia Bruschi è uscita momentaneamente dalla Casa di Grande Fratello. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini, all'inizio della puntata di lunedì 9 dicembre, spiegando che proprio durante la serata spiegherà le ragioni di questo imprevisto, del quale nemmeno i concorrenti della Casa sono al corrente. Sul sito ufficiale della trasmissione campeggia un messaggio sintetico e asettico, in cui c'è il solo avvertimento dell'uscita temporanea dal programma, senza chiarezza sull'ipotesi di un ritorno nelle prossime ore o della possibilità di un'esclusione per motivi disciplinari.

Di Yulia Bruschi vi abbiamo parlato molto nelle scorse ore, riportando le parole di Simone Costa, ex compagno di Yulia che in un'intervista a Fanpage ha parlato del rapporto burrascoso con la concorrente del GF, segnato da un fatto drammatico avvenuto pochi giorni prima del suo ingresso nella casa, con Bruschi che gli avrebbe rotto un bicchiere di vetro sul volto, segnandolo profondamente.

“A parti inverse, se a lanciare il bicchiere e provocare lo sfregio fossi stato io che sono un uomo, sarei in carcere. Voglio giustizia”, ha detto nell'intervista, riportando anche quanto contenuto nella denuncia sporta il 12 settembre scorso, che abbiamo visionato – poche ore prima che la concorrente dell’edizione in corso del Grande Fratello entrasse nella Casa. Queste le parole di Costa:

L’11 settembre era il suo compleanno e lo abbiamo festeggiato nel mio ristorante. Nella notte tra l’11 e il 12, intorno all’1.30, non ho ancora capito bene perché, Yulia si è isolata. Si stava innervosendo perché il giorno dopo sarebbe dovuta partire per il Grande Fratello e voleva raccontare la sua vita in tv procedendo per date ma non se le ricordava. Le ho consigliato di raccontare la verità così non avrebbe avuto problemi ma lei si è innervosita ed è uscita. Quando l’ho seguita, Yulia ha cominciato a inveire contro la mia famiglia. Le ho tolto la sigaretta di bocca e le ho dato una leggera spinta su una spalla, dicendole di andare per la sua strada. Al che lei fa “Mi hai spinta, adesso chiamo i carabinieri”. Mi metto a ridere e le dico di chiamare chi le pare, dopodiché mi siedo e prendo il cellulare. D’un tratto, da una distanza di tre o quattro metri, mi ha lanciato un bicchiere e me lo ha spaccato in faccia, sullo zigomo. Un centimetro in più e sarei rimasto cieco.