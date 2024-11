video suggerito

Yulia Bruschi del GF denunciata dall’ex fidanzato Simone: “Gli ha spaccato un bicchiere in faccia” Una clamorosa indiscrezione lanciata da Biagio D’Anelli accende un faro sulla figura di Yulia Bruschi. Concorrente del Grande Fratello. La donna sarebbe stata denunciata dall’ex compagno Simone Costa – entrato nella Casa per un chiarimento qualche settimana fa – che sostiene gli abbia lanciato un bicchiere in faccia, ferendolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Simone Costa, ex fidanzato di Yulia Bruschi, avrebbe denunciato la concorrente del Grande Fratello. Lo sostiene Biagio D’Anelli che ha pubblicato l’indiscrezione in questione sul suo profilo Instagram, indiscrezione che è stata confermata dal diretto interessato. Biagio sostiene che Simone – imprenditore e capo di Yulia – l'abbia denunciata, accusandola di averlo aggredito, spaccandogli un bicchiere in faccia. Un video che contiene un’accusa gravissima ma che è stato lo stesso Simone a confermare.

Il racconto di Biagio D’Anelli

“Fermi tutti. Questa volta vi espongo i fatti in maniera seria, non sto qui a ironizzare sul Grande Fratello perché qui si parla di vita vera”, aveva detto D’Anelli in un video pubblicato su Instagram, “Una concorrente del Grande Fratello è stata denunciata penalmente lo scorso 12 settembre, e secondo me ancora non lo sa, dal suo ex o attuale compagno. È stata denunciata per una situazione veramente schifosa, vergognosa, ed è scritto agli atti, quindi è pubblica la cosa, ho letto tutto quello che è accaduto. Pare che lei abbia spaccato un bicchiere di vetro in faccia al suo ex o attuale compagno. Quindi questa ragazza quando uscirà fuori dalla Casa, secondo me non sarà impegnata con ospitate televisive, autografi e serate e potrà godersi la popolarità dopo il Grande Fratello, ma avrà a che fare con la giustizia, avrà tantissime rotture perché dovrà spiegare tante cose”.

La conferma di Simone Costa, ex di Yulia: “Tutto vero”

Simone Costa conferma la denuncia: "Tutto vero"

D’Anelli ha quindi fatto il nome di Yulia, sostenendo di avere letto la denuncia depositata da Costa a suo carico: “Siccome ho letto la denuncia vi dico anche il nome: la concorrente in questione è Yulia Bruschi. Ebbene sì, signori, la denuncia è stata fatta presso il Tribunale di Lucca. La ragazza pensa fuori di trovare fan e lustrini… Invece fuori avrà tantissime rotture burocratiche perché girerà per tribunali e dovrà affrontare questa denuncia penale che le è stata fatta presso il Tribunale e la Questura di Lucca. Quindi è doveroso che il Grande Fratello metta al corrente questa ragazza perché lei pensa di stare bella e beata e pensa che nessuno sa quello che ha fatto, ovvero spaccare i bicchieri in faccia un ragazzo che giustamente l’ha denunciata”. “Non so come tu abbia fatto, ma è vero”, ha scritto Simone nei commenti pubblicati sotto il reel postato sui social da Biagio, confermando di fatto le accuse di D’Anelli.