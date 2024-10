Simone Costa, ex fidanzato di Yulia Bruschi del GF, è anche il suo capo: la gieffina lavora per lui a Lucca

video suggerito

Si chiama Simone Costa ed è un noto ristoratore fiorentino l’uomo che lunedì 21 ottobre è entrato nella Casa del Grande Fratello per capire che cosa fare della relazione con Yulia Bruschi, concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Yulia, ormai sempre più vicina al coinquilino Giglio, si era lasciata andare al punto da rivelare di non provare più gli stessi sentimenti che provava nei confronti del suo compagno prima di entrare nella Casa. È per questo motivo che, volendo vedere con i suoi occhi come fossero andate davvero le cose, Simone ha accettato di incontrarla in diretta tv e di chiederle personalmente cosa pensasse la giovane di quel che è rimasto del loro rapporto.

Chi è Simone Costa, ex fidanzato di Yulia Bruschi del GF

Simone Costa, ormai ex compagno di Yulia del GF, è un ristoratore proprietario di diversi ristoranti in Toscana. Con il fratello Umberto è infatti a capo della Umberto Srl, società che gestisce anche il celebre Caffè delle Mura a Lucca. Proprio all’interno del popolare ristorante lavora la gieffina Yulia in qualità di direttrice creativa. Simone, dunque, è stato a lungo il suo datore di lavoro, oltre che il suo compagno.

Il regalo impegnativo di Simone a Yulia: un anello da 50mila euro

Era stata la stessa Yulia a raccontare nella Casa di avere ricevuto dal compagno Simone un regalo particolarmente importante: un anello del valore di 50mila euro che il ristoratore le avrebbe donato come pegno del suo amore. “L’anello era per il mio compleanno, e il giorno dopo io sono entrata qua”, aveva risposto la donna a una domanda del conduttore Alfonso Signorini. Non si tratta, tuttavia, dello stesso anello che Simone ha chiesto a Yulia di togliere durante la diretta del GF di lunedì 21 ottobre. Quello era infatti il primo gioiello acquistato in assoluto da Simone con uno dei suoi primi stipendi, un gioiello dal valore simbolico del quale l’uomo possiede una copia esatta.