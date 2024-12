Grande Fratello, tre concorrenti vorrebbero abbandonare il reality: “Sono in forte crisi”

video suggerito

Sono trascorsi ormai quasi quattro mesi dall'inizio del Grande Fratello e alcuni concorrenti avvertono la necessità di staccare. Il programma è piuttosto impegnativo ed è fisiologico che, magari, inizino ad esserci dei ripensamenti in merito alla possibilità di continuare fino alla fine il percorso, come è stato dichiarato da alcuni gieffini che, infatti, chiacchierando tra loro hanno parlato di come Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi e Mariavittoria stiano attraversando un forte momento di crisi.

Chi vorrebbe lasciare il Grande Fratello

A rivelarlo durante una chiacchierata notturna sono stati Luca Calvani, Amanda Lecciso e Javier Martinez che, in procinto di addormentarsi, hanno rivelato che alcuni chi è davvero sul punto di cedere: "C’è Jessica che è in forte crisi. Sì è in crisi e vorrebbe andarsene" ha rivelato Lecciso, seguita dall'attore toscano che ha aggiunto: "Sì, lo so, me l'ha detto". D'altra parte, proprio la cantante confidandosi con Zeudi De Palma si è confidata manifestando il malessere degli ultimi giorni: "Sto proprio fuori in questo periodo, sono arrivata. Metti i tre mesi e mezzo passati qui dentro, sono fusa, sono davvero arrivata al limite". Nonostante sia stata una delle protagoniste delle ultime puntate, che quindi le hanno dato anche una maggiore visibilità nel programma, Morlacchi sembra non sia più in grado di sostenere i ritmi del reality e quindi starebbe valutando l'idea di andare via.

A quanto pare, però, non sarebbe l'unica a valutare la possibilità di abbandonare il gioco prima del previsto, come ha rivelato proprio Luca Calvani: "A me ha detto che non è solo lei in questa situazione. Anche Mavi e Tommy sono in crisi come lei". La coppietta, che ormai vive in simbiosi nella casa più spiata d'Italia e che ha già attraversato alti e bassi in questi mesi di relazione, ha deciso di lasciare il reality, anche se l'attore non sembra essere sicuro del fatto che questa previsione si concretizzi nelle prossime settimane: "Però se devo fare una previsione penso che alla fine non uscirà nessuno, ma staremo a vedere" dice. In controtendenza con l'esigenza di andare via è, invece, Amanda Lecciso che commenta sarcastica: "A me invece mi devono proprio sbattere fuori, spalle al led e poi via. Altrimenti non me ne vado".