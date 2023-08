Imbarazzo al ristorante per Chiara Ferragni e Vittoria senza pannolino: “Me l’ha fatta addosso” Piccolo inconveniente per Chiara Ferragni al ristorante. L’influencer, alle prese con l’addio al pannolino per la piccola Vittoria, ha raccontato quanto accaduto.

A cura di Stefania Rocco

Imbarazzo al ristorante per Chiara Ferragni. La più nota influencer italiana nel mondo ha raccontato l’incoveniente vissuto con la piccola Vittoria, secondogenita nata dopo il piccolo Leone, alle prese con l’addio al pannolino. Vittoria ha compiuto due anni e mezzo e, in vista del prossimo inserimento scolastico, sta lentamente imparando ad abbandonare il pannolino. Un’impresa non sempre immediata, ed è stata la madre a “subirne” gli effetti.

Chiara Ferragni e l’inconveniente nel ristorante a Ibiza

Chiara, a cena con i figli e il marito Fedez in un ristorante a Ibiza, si è scattata una foto subito il “fattaccio”. “Dopo che Vitto mi ha fatto la pipì addosso, senza pannolino al ristorante”, ha scritto una una Instagram story postando una foto scattata proprio durante l’indicente in cui sfoggia un’espressione di divertita rassegnazione.

Le vacanze di Chiara Ferragni e Fedez e la smentita della crisi

Le vacanze formato famiglia di Chiara Ferragni e Fedez insieme ai piccoli Leone e Vittoria hanno contribuito a smentire le voci di crisi circolate con insistenza nelle ultime settimane. Il rapper e l’influencer continuano a fare coppia fissa, diversamente da quanto ipotizzato da un gruppo di follower preoccupati. È stata proprio Ferragni a smentire le indiscrezioni a proposito di un imminente divorzio con un video pubblicato su TikTok. “Ieri ho fatto questa bellissima escursione con Fede. Ci hanno scattato questa foto molto romantica al tramonto mentre ci baciamo”, aveva detto Chiara mostrando la foto che aveva innescato i rumors a proposito di una crisi, “Lui l'ha pubblicata e ha scritto come caption ‘ciao amore'. E oggi vedo mille articoli che vedono questo Ciao Amore come un addio. Ma in che senso? Vi sembra normale? Non riesco a capire”. Nessuna rottura dunque, solo una foto romantica postata senza nascondere alcun sotto livello comunicativo.