Chiara Ferragni smentisce le voci di addio Fedez dopo la foto al tramonto: “Vi sembra normale?” “Ciao Amore”, è la didascalia che, secondo alcuni utenti, farebbe pensare a un addio tra Fedez e Chiara Ferragni. La frase si trova sotto la foto di un loro romantico bacio al tramonto . L’influencer è intervenuta per fare chiarezza, sorpresa dall’interpretazione che ne è stata data: “Vi sembra normale?”.

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo al centro di gossip per la loro vita di coppia. A far discutere, questa volta, è stata la foto di un bacio pubblicata dal rapper con la didascalia: "Ciao Amore". Una frase che, per diversi utenti sui social, è stata interpretata come segnale di un addio imminente. Ma l'imprenditrice digitale è intervenuta per fare chiarezza.

La spiegazione di Chiara Ferragni

Chaira Ferragni, con un video su TikTok, ha raccontato cosa è successo dopo che Fedez ha pubblicato una loro foto con la didascalia "Ciao Amore". In molti hanno interpretato la frase come allarmante e segnale di un addio per la coppia. La diretta interessata, però, non solo ha smentito la notizia, ma si è chiesta anche come si sia arrivati a quella versione dei fatti:

Ieri ho fatto questa bellissima escursione con fede. Ci hanno scattato questa foto molto romantica al tramonto mentre ci baciamo. Lui l'ha pubblicata e ha scritto come caption "ciamo amore". E oggi vedo mille articoli che vedono questo "Ciao amore" come un addio. Ma in che senso? Vi sembra normale? Non riesco a capire.

La foto e il "Ciao amore" che hanno scatenato il dubbio dei fan

In questi giorni i Ferragnez si trovano a Ibiza in vacanza con la famiglia, i figli Leone e Vittoria. Nella giornata di ieri, sabato 5 agosto, la coppia ha deciso di concedersi una romantica escursione per godere del tramonto sull'isola. Accompagnati da una guida, sono giunti in un punto a strapiombo sul mare, da dove hanno scattato diverse foto, compresa quella della "polemica". L'immagine in questione mostra un romantico bacio sullo sfondo del sole che tramonta e del mare. Fedez ha scritto: "Ciao Amore". All'apparenza una dedica d'amore alla moglie, per molti invece il pretesto per allarmarsi e gridare all'addio della coppia che, al contrario, non ha alcuna intenzione di separarsi.