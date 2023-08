Ilary Blasi in vacanza con Bastian Muller, le foto scaccia crisi da Cortina La conduttrice e l’imprenditore fotografati da Chi a Cortina ad alcune settimane di distanza dalle voci di una possibile crisi per l’assenza di lui in Costa Smeralda.

A cura di Andrea Parrella

È trascorso ormai un anno dalla fine della relazione decennale tra Ilary Blasi e Francesco Totti, il caso di gossip più eclatante dello scorso anno. Nell'estate del 2022 deflagrava la coppia più amata d'Italia, dopo oltre vent'anni di una relazione che pareva inscalfibile. Quello che è accaduto nel corso degli ultimi 12 mesi, con una burrascosa separazione e dei dettagli che sono stati sulla bocca di tutti, è ormai storia.

Le voci di crisi tra Ilary e Bastian

Ilary Blasi, ormai da tempo, pare aver scelto di superare gli effetti della crisi con il suo nuovo compagno Bastian Muller. I due sono stati fotografati dal settimanale Chi a Cortina, durante la loro settimana di vacanza insieme. Foto di scambi amorevoli e tenerezza che di fatto scacciano le voci di una possibile crisi dopo gli scatti che ritraevano Blasi in barca tra Costa Smeralda e Porto Cervo insieme alle amiche, cosa che aveva fatto pensare a una possibile crisi.

Impressione derivata anche dall'atteggiamento social della conduttrice una volta a Cortina d'Ampezzo: nessun selfie, nessuna foto, nessun segnale della presenza di Bastian con lei. D'altronde Ilary Blasi, com’è solita fare da mesi, si mostra sempre molto reticente e riservata rispetto al suo privato. Le istantanee della sua storia con l'imprenditore che le ha riempito il cuore dopo l'addio da Totti sono appannaggi per lo più delle copertine dei settimanali, esattamente come in questa circostanza.

La vicenda dei Rolex

Nel frattempo, al momento, Ilary Blasi è impegnata a difendersi in tribunale nell’ambito della causa per la separazione dall’ex marito Francesco Totti. Una causa che prosegue e che vede i due lontani da un possibile punto di incontro. A farla da padrone nella narrazione di questa separazione è certamente l'ormai annosa vicenda dei Rolex, i quattro orologi che i due si stanno contendendo dalla scorsa estate, con Blasi che sostiene si tratti di regali fatti dall'ex marito, e l'ex calciatore che ne rivendica la proprietà. L'ultimo aggiornamento sulla vicenda è il ricorso proprio di Blasi sull'affidamento congiunto dei Rolex stabilito dai giudici.