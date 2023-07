Ilary Blasi ricorre contro l’affidamento congiunto dei Rolex, la battaglia con Totti prosegue Ilary Blasi ha presentato ricorso contro la decisione del tribunale a proposito della collezione di Rolex di proprietà della ex coppia, del valore di 1 milione di euro. Udienza prevista metà luglio.

A cura di Stefania Rocco

Ilary Blasi e Francesco Totti non hanno avuto alcuna difficoltà ad accordarsi a proposito dell’affidamento congiunto dei loro figli. Ma per i Rolex la partita resta ancora aperta. La conduttrice Mediaset – al momento senza alcun programma data la decisione della rete di far saltare un turno all’Isola dei famosi – ha presentato ricorso contro la decisione del tribunale a proposito dell’affidamento congiunto della preziosa collezione di orologi, del valore di circa 1 milione di euro.

La decisione del tribunale a proposito dei Rolex

Il tribunale civile di Roma, circa un mese fa, aveva stabilito che la collezione di orologi dovesse restare a disposizione di entrambi gli ex coniugi. Una decisione arrivata sulla base della causa promossa da Totti che, fin dall’inizio di questa clamorosa vicenda, aveva accusato la ex moglie di avergli portato via alcuni orologi di prestigio. Ebbene, contro la sentenza emessa dal tribunale si è mossa Ilary che ha presentato ricorso affinché il caso sia ridiscusso. L’udienza è prevista per metà luglio.

Le dichiarazioni di Totti sul "ratto dei Rolex"

Nella clamorosa – e finora unica – intervista rilasciata da Totti al Corriere a poche settimane dalla notizia della separazione, l’ex Capitano della Roma aveva accusato la ex moglie di avergli portato via la sua collezione di orologi. Uno “sgarbo” cui Francesco aveva fatto sapere di avere risposto prendendo in ostaggio la collezione di borse e scarpe di proprietà della ex moglie: