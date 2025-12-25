Il primo Natale senza Eleonora Giorgi di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: “Sempre con noi”

Quest'anno, per la prima volta, l'albero di Natale in casa Ciavarro-Incorvaia si accende senza Eleonora Giorgi. Paolo e Clizia si ritrovano a guardare le luci che tremolano, consapevoli che quell'assenza pesa più di qualsiasi regalo sotto l'albero. Clizia ha scelto Instagram per condividere questo 25 dicembre così diverso dagli altri. Un carosello di foto che attraversa gli anni: il primo Natale con Paolo, quello con il pancione in attesa di Gabriele, e poi l'ultimo con Eleonora, quello del 2024, quando ancora potevano abbracciarla.

"È un Natale diverso per noi", scrive Clizia. Poche parole che racchiudono mesi di vuoto, di ricordi che tornano prepotenti proprio nei giorni di festa, quando la famiglia si riunisce e ci si accorge di chi manca. Sotto una delle foto che ritrae Eleonora seduta accanto a loro lo scorso anno, la didascalia: "Sempre con noi".

La battaglia di Eleonora Giorgi fino all'ultimo giorno

Eleonora Giorgi se n'è andata il 3 marzo scorso. Il tumore al pancreas l'ha scoperto quasi per caso: una tosse insistente che non passava, controlli che nessuno avrebbe voluto fare, e poi la diagnosi che ha cambiato tutto. Da quel momento ha combattuto con una determinazione che chi le stava vicino ha imparato a riconoscere. Non ha mai smesso di sorridere, nemmeno quando il corpo cedeva e le forze venivano meno. Ha lasciato al piccolo Gabriele, suo nipote, regali per i prossimi anni. Un gesto che dice tutto: voleva esserci, anche quando non avrebbe più potuto. A Clizia e Paolo ha affidato un compito preciso: mantenerla viva nei racconti, nelle foto, nei gesti quotidiani. Non lasciarla diventare solo un ricordo lontano, ma una presenza che respira ancora nella loro casa.

Leggi anche A I Fatti Vostri la poesia di Natale di Ilaria Lombardi è troppo buonista per il servizio pubblico

L'ultimo regalo di Natale di Eleonora Giorgi per il nipotino

Per Clizia, Eleonora non è stata solo la suocera. È stata una seconda madre, una figura che l'ha accolta senza riserve e con cui ha costruito un legame profondo. Questo rende il primo Natale senza di lei ancora più difficile da affrontare. Il carosello di foto pubblicato oggi non è nostalgia fine a se stessa. È un modo per dire che Eleonora c'è ancora, che la sua assenza fisica non cancella ciò che ha lasciato. Come del resto il fatto che Eleonora Giorgi ha lasciato al piccolo Gabriele quindici regali per quindici Natali fino ai 18 anni.