Il bebè di Bianca Atzei fa le “corna” al papà Stefano Corti: “Vorrà dirmi qualcosa?” Durante l’ecografia il piccolo si mostra ai genitori con la manina che sembra fare un gesto inequivocabile. Impossibile non postare la foto sui social ed aggiungere una dose di ironia: “Secondo voi fa le corna per avvisarmi di qualcosa?”, si chiede il futuro papà Stefano Corti.

A cura di Giulia Turco

Bianca Atzei è in dolce attesa del suo primo bebè ed è al settimo cielo. La gravidanza, la seconda dopo quella interrotta a pochi mesi dal concepimento, le sta regalando enormi gioie e grazie all’aiuto del compagno la cantante sta riuscendo a lasciarsi alle spalle ogni timore. Così durante una calda giornata di fine estate, un tenero e buffo episodio ha portato vento di spensieratezza per i futuri genitori.

La curiosa ecografia di Bianca Atzei

È durante una delle prime ecografie che il futuro bebè di Bianca Atzei si lascia intravedere e mostra già un certo temperamento. La cantante e il fidanzato Stefano Corti sono andati ad una visita di controllo ed ecco che il piccolo, o la piccola visto che ancora non è chiaro il sesso, si mostra nello schermo dell’ecografia con la manina che sembra fare un gesto inequivocabile. Il papà scatta le foto per immortalare il momento. Impossibile non postarle sui social ed aggiungere una dose di ironia: “Secondo voi fa le corna per avvisarmi di qualcosa?”, si chiede. Una pioggia di commenti sotto al post simpatizzano con il futuro bebè che, secondo alcuni, è già tutto suo padre.

La gravidanza di Bianca Atzei dopo l’aborto

Un anno prima la cantante aveva confidato ai suoi fan di aver perso il bambino che portava in grembo a pochi mesi dal concepimento. Affrontare la dolorosa notizia non è stato semplice, eppure dopo qualche mese ecco rinascere l’istinto e il desiderio di diventare mamma. “È successo naturalmente il desiderio di ritornare a sperarci, ad andare avanti e a volerlo profondamente”, aveva spiegato Bianca. A fine luglio la lieta notizia della seconda gravidanza e il bel pancino in mostra al mare: “Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo amore nostro e ti daremo tutto il nostro amore”, aveva scritto la coppia raggiante di felicità.