Bianca Atzei racconta la gravidanza: “Sono felice, ma all’inizio riprovarci non è stato facile” Bianca Atzei, in dolce attesa del primo figlio dal compagno Stefano Corti, ha raccontato via Instagram come sta procedendo la gravidanza, svelando se vorrebbe un maschietto o una femminuccia e come ha trovato la forza di riprovare a rimanere incinta dopo aver perso un bambino a pochi mesi dal concepimento.

A cura di Elisabetta Murina

Bianca Atzei è in dolce attesa del primo figlio dal compagno Stefano Corti. Dopo aver raccontato il dramma di aver perso un bambino a pochi mesi dal concepimento, la cantante ha voluto condividere via Instagram la gioia di essere di nuovo incinta: "Ti abbiamo desiderato/a più du ogni altra cosa al mondo" è la didascalia scelta per accompagnare la prima foto con il pancione. A qualche settimana dalla bella notizia, la futura mamma ha risposto alle domande dei fan che le hanno chiesto come sta procedendo la gravidanza.

Bianca Atzei svela se vorrebbe un maschietto o una femminuccia

Bianca Atezi ha spiegato che la gravidanza per il momento sta procedendo nel migliore dei modi, sia fisicamente che psicologicamente: "Sento una felicità immensa e questo mi dà un'energia incredibile". Al suo fianco, a sostenerla in questo percorso e nella vita di tutti i giorni, c'è il compagno Stefano Corti, inviato de Le Iene. La cantante ha poi parlato del sesso del bambino, rivelando se vorrebbe un maschietto o una femminuccia, anche se per il momento non lo sa ancora e comunque la questione più importante rimane la salute del bebè: "Sono felice sia per il maschio che per la femmina… ovviamente è uguale per me, l'importante stia bene… Da sempre però l'idea del maschietto mi fa impazzire".

La forza di riprovare ad avere un bambino

Circa un anno fa, Bianca Atzei aveva raccontato ai fan di aver perso un bambino a pochi mesi dal concepimento. Si era affidata a un tema di medici per coronare il suo sogno, quello di diventare madre, ma quando ogni cosa sembrava andare per il vero giusto è arrivata la dolorosa notizia dell'interruzione di gravidanza. "Non è facile all'inizio, per molti mesi non ne ho parlato e non mi sentivo pronta", ha spiegato oggi a chi le chiede come ha trovato la forza di riprovare – "Ogni volta che Stefano provava a chiedermelo, io non mi sentivo di affrontarlo e di riprovare. Poi è successo, naturalmente, il desiderio, il ritornare a sperarci, ad andar avanti e volerlo profondamente". La cantante ha poi concluso mandando un consiglio a chi si trova o si è trovato nella sua stessa situazione: "So quanto puoi sentirti affondare, a pezzi. Però dobbiamo prima star bene noi, interiormente. Questo vale per tutto. Altrimenti non riusciremo mai in niente".