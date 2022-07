I fan di Kim Kardashian hanno una teoria sul perché indossi sempre i guanti I fan di Kim Kardashian ipotizzano il perché l’influencer indossi sempre i guanti in ogni suo outfit. Il motivo sarebbe la necessità di non mostrare l’invecchiamento delle sue mani.

A cura di Ilaria Costabile

Kim Kardashian è una delle influencer più famose al mondo, che può vantare milioni di fan che seguono ogni suo movimento e che, quindi, ipotizzano anche i motivi per cui la diva adotti determinati comportamenti. Tra le scelte più chiacchierate c'è quella di indossare guanti, lunghi, per ogni suo outfit e i suoi fan hanno avanzato un'ipotesi ben precisa a riguardo.

Perché Kim Kardashian si copre le mani?

Uno scambio piuttosto fitto è avvenuto tra alcuni fan della Kardashian su Reddit, sito in cui gli utenti possono pubblicare su un forum impressioni e commenti relativi ad una certa notizia, e dove si è ipotizzato il perché la diva nei suoi look sia sempre più spesso attenta ad aggiungere il dettaglio dei guanti. Non si tratta solamente di stile secondo gli osservatori più attenti, quanto di un escamotage adottato dall'influencer per nascondere l'invecchiamento delle mani. Essendo in più occasioni ricorsa al botox per ringiovanire il suo viso e altre parti del suo corpo, la Kardashian avrebbe timore di mostrare le mani perché rivelerebbero la sua vera età e non ci sono creme che tengano, affinché si possa mascherare il tempo che passa su una parte del corpo così esposta come, per l'appunto, le mani.

La perdita di peso per il vestito di Marilyn

Non sarebbe la prima stravaganza dell'influencer che ama mostrare il suo corpo nella sua forma migliore, accentuando le sue curve e diventando negli anni un'icona di stile. C'è da considerare, d'altro canto, che Kim Kardashian ha da poco perso almeno 7 chiliin poco più di una settimana per entrare nel vestito di Marilyn Monroe, e dopo il red carpet avrebbe poi continuato una dieta ferrea, come ha raccontato nel programma The Today, perché si era resa conto di quanto fosse importante mangiare in maniera sana, sebbene la sua famiglia, come rivela The Sun, pare sia preoccupata per questa perdita consistente di peso che dipenderebbe da una serie di stress accumulati dalla 41enne in questi mesi: dalle riprese del reality al suo essere mamma, alle diatribe con il suo ex fino alla storia d'amore con Pete Davidson.