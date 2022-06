“L’abito di Marilyn Monroe indossato da Kim Kardashian si è danneggiato”, le foto prima e dopo L’abito di Marilyn Monroe indossato da Kim Kardashian al Met Gala 2022 si è danneggiato: la fotografa di New York Sarah McGonagall ha condiviso le immagini del prima e dopo, poi è spuntato il video della prima prova abito per l’imprenditrice: “Sfregato e stirato sul suo corpo”

A cura di Gaia Martino

Al Met Gala 2022 Kim Kardashian ha lasciato il segno con indosso l'abito di Marilyn Monroe, lo stesso che vestì la diva nel 1962 in occasione del compleanno dell'allora presidente John F. Kennedy. A Vogue la famosa imprenditrice raccontò i dettagli di quella scelta, passando dai retroscena sulla prima prova al trasporto del vestito, conservato in un caveau oscurato. Si sottopose anche ad una dieta ferrea per poterlo vestire perfettamente: perse 7 kg. Ora spunta fuori la notizia che il vestito si è danneggiato. La modella e fotografa Sarah McGonagall ha spiegato – certificando con foto – che l'abito ha subito dei danni, in particolare alla cerniera. "Sto male" ha commentato. Poi il video della prima prova dell'imprenditrice.

Le foto dell'abito di Marilyn Monroe danneggiato

La nota fotografa di New York, Sarah McGonagall, ha reso pubbliche le foto del vestito iconico – e storico – di Marilyn Monroe prima e dopo il red carpet dei Met Gala 2022. Kim Kardashian, seppur per pochi minuti, ha indossato l'originale e nonostante abbia raccontato di essere dovuta dimagrire 7 kg per farlo calzare a pennello, questo si sarebbe danneggiato. "Queste foto dei danni arrecati all'abito di Marilyn Monroe prima e dopo che è stato indossato da Kim Kardashian al Met Gala… devo andare a sdraiarmi" ha scritto la McGonagall.

Sconvolta dall'accaduto, ha mostrato più da vicino quanto la cerniera sia danneggiata. Fa notare inoltre che mancano alcuni cristalli: "È orribile. Questa è una quantità davvero impressionante di danni che ora non possono essere riparati e peggioreranno solo nel tempo. L'intera faccenda finirà per crollare alla fine, molto prima di quanto avrebbe fatto altrimenti. Oh, mio Dio". La fotografa e modella, appassionata di moda, furiosa su Twitter ha continuato il suo sfogo sostenendo quanto sia importante conservare reperti storici così iconici:

È come entrare al Louvre e gettare del diluente direttamente sulla Gioconda. La conservazione della moda è così importante. Questa è stata la distruzione di un manufatto storico insostituibile, tutto per una passeggiata su un tappeto rosso. Mi sento male.

Il video della prima prova abito di Kim Kardashian

La notizia dell'abito ormai danneggiato, ha iniziato a far circolare su Twitter il video di Kim Kardashian mentre fa la sua prima prova abito. L'imprenditrice americana aveva raccontato che dopo averlo indossato la prima volta si erano accorti che non le andava bene, per questo motivo fu costretta a mettersi a dieta. Il tweet in questione confermerebbe le sue parole: "Se vi state chiedendo come si sia rovinato l'abito di Marilyn Monroe. Probabilmente lo sfregamento e lo stiramento su Kim Kardashian non hanno aiutato. Non sembra una cosa delicata". ha scritto l'utente a corredo del "video prova".