La prima foto di Francesca De Andrè dopo le violenze: “Non l’avevo mai mostrata per vergogna” L’ex gieffina ha condiviso per la prima volta sul suo profilo Instagram una foto scattata in ospedale che testimonia il viso tumefatto dopo le violenze subite da parte dell’ex compagno.

A cura di Giulia Turco

Francesca de Andrè nella prima foto pubblica delle violenze. L’ex gieffina ha trovato il coraggio di pubblicare per la prima volta tramite il suo profilo Instagram un’immagine che testimonia le violenze domestiche subite, la conseguenza di un amore tossico vissuto durante una convivenza con l’ex compagno. La showgirl si era sfogata raccontando il dolore per quell’episodio in una recentissima intervista pubblicata da Chi.

Francesca De Andrè pubblica le immagini della violenza

“Questa foto mostra una piccolissima parte di come erano le mie condizioni quel giorno, circa un mese fa…”, scrive la nipote di Fabrizio De Andrè nella foto condivisa tramite un post di Gabriele Parpiglia. “Appena successo ho passato tempo piena di vergogna, mi sentivo persa e questo mi ha impedito di condividerla pubblicamente”, continua l’ex concorrente del Grande Fratello che ha trovato la forza di denunciare ed esporsi pubblicamente sul caso. “Adesso non è più una vergogna, ma il mio urlo al mondo: NESSUNO si permetta di addossare colpe a chi è stata VITTIMA di tali violenze. Sapete quanto anche le accuse che fate siano incisive sulla PAURA di non essere creduta e quindi di reagire, denunciare e raccontare la verità uscendo da determinati meccanismi dove si rischia troppo facilmente la vita?”.

Il racconto delle violenze

Ci è voluto all’incirca un mese prima che riuscisse a parlarne apertamente. Francesca de Andrè si è raccontata in una forte intervista rilasciata a Chi, confidando il “rapporto tossico” vissuto tra violenze che le sono costate quasi la vita. “Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi […]. Annullavo me stessa mentre ero sottoposta ad ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre in due fasi: la prima a parole, la seconda fisica. Ma io lo amavo”. Tra i motivi che avrebbero spinto la showgirl a non denunciare, anche il fatto che il compagno avrebbe avuto già altre denunce a suo carico. Fino a quando la denuncia è partita d’ufficio: una vicina di casa ha chiamato i Carabinieri e l’ambulanza dopo l’ennesima aggressione. Gli esami hanno riscontrato un trauma cranico: “Ero irriconoscibile”.