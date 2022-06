Ed Westwick ha un nuovo amore dopo Tamara Francesconi: la prima foto di coppia con Amy Jackson Ed Westwick dopo aver archiviato la relazione con Tamara Francesconi ha un nuovo amore. Ha pubblicato la prima foto di coppia con la modella e attrice Amy Jackson, starebbero insieme dalla fine dello scorso anno.

A cura di Gaia Martino

Un anno fa circolavano voci sulla rottura ufficiale tra Ed Westwick e Tamara Francesconi, influencer sudafricana con la quale faceva coppia da circa due anni, e ora spunta la foto del celebre attore di Gossip Girl con la nuova fidanzata. Il rubacuori Chuck Buss avrebbe ritrovato il sorriso tra le braccia di Amy Jackson, attrice e modella britannica. Solo pochi giorni fa, il 20 giugno, una pagina fan dell'attore aveva reso pubblica la notizia che il loro idolo si trovava a Roma proprio con lei per l'evento Valentino Beauty and Born in Rosso, oltre ad aver condiviso le immagini dei paparazzi che li avevano beccati insieme, già lo scorso aprile. Nelle ultime ore è spuntato il primo post di coppia che confermerebbe dunque la loro relazione.

La prima foto social di Ed Westick e Amy Jackson

Con una foto su Instagram Ed Westick avrebbe reso ufficiale la relazione con Amy Jackson di cui si parlava da mesi. Dopo le foto dei paparazzi, le testimonianze e le foto insieme pubblicate nelle loro Instagram story, la coppia ha deciso di uscire ufficialmente allo scoperto. "Una notte all'Opera" ha scritto l'attore a corredo di due fotografie, una delle quali vicino alla sua nuova fidanzata.

La storia d'amore nata nel 2019

Avrebbero iniziato a frequentarsi nel 2019, scrive il The Sun che riporta la testimonianza di una persona vicino alla coppia: "Sono andati d'accordo sin da subito, a entrambi piace divertirsi e dedicarsi alla carriera. Sono davvero una bella coppia". Numerose volte si è parlato di loro, lo scorso aprile i paparazzi li beccarono insieme mentre passeggiavano per le vie di Londra. Poi le IG story insieme. Negli ultimi giorni sono stati anche a Roma, in Italia, per partecipare all'evento Born in rosso di Valentino. Il celebre brand di moda ha anche pubblicato un video della coppia:

Chi è Amy Jackson, la nuova fidanzata di Ed Westwick

Dopo Tamara Francesconi, Ed Westwick è tornato a far battere il suo cuore grazie a Amy Jackson, attrice e modella britannica classe 1992. È conosciuta nel grande schermo per le sue interpretazioni in film indiani come Madrasapattina, ha vinto Miss Teen Worl nel 2009, Miss Teen Liverpool nel 2010 e si è classificata seconda a Miss Inghilterra nel 2010. Dal 2019 è mamma di Andreas, suo figlio nato dalla relazione con George Panayiotou con cui si è separata, dicono i media inglesi, nell'estate 2019.