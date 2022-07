Perché la figlia di Kim Kardashian aveva un cartello con scritto “Stop” alle sfilate di Parigi North West, la figlia di Kim Kardashian e Kanye West, ha esibito alla Paris Fashion Week un cartello con la scritta “Stop”. Ecco perché.

A cura di Daniela Seclì

North West è un peperino proprio come la madre Kim Kardashian. La bambina, nata dalla relazione tra Kim e Kanye West, oggi ha 9 anni. In questi giorni, ha partecipato – insieme alla madre – alla Paris Fashion Week. La bambina si è fatta notare con un siparietto divertente mentre assisteva alla sfilata di Jean Paul Gaultier.

North West mostra un cartello con la scritta "Stop"

In queste ore, un video che ritrae North West è diventato virale. La figlia di Kanye West è stata immortalata alla settimana della moda di Parigi, mentre assisteva alla sfilata della collezione di Olivier Rousteing per Jean Paul Gaultier. North era seduta a un passo da Anna Wintour. Quando la telecamera si è posata su di lei, ha sollevato un cartello bianco con la scritta "Stop". Il suo gesto è diventato virale e in molti si sono chiesti contro cosa stesse protestando. In queste ore, ci ha pensato la madre Kim Kardashian a fare chiarezza.

Kim Kardashian spiega il motivo del gesto della figlia North West

Kim Kardashian ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter e ha spiegato il motivo per cui sua figlia ha ritenuto opportuno dire basta. Ha precisato, innanzitutto, che il cartello su cui ha scritto la parola "Stop" era, in realtà, il suo invito. Lo stesso cartoncino che le persone attorno a lei stavano usando per sventolarsi e combattere il caldo, North ha reputato opportuno trasformarlo in un mezzo per esprimere il suo dissenso. Ma con chi ce l'aveva? A quanto pare, a infastidirla erano i fotografi che anziché concentrarsi sulla sfilata, pensavano a immortalare lei e la madre: