Kim Kardashian: “Non ho danneggiato l’abito di Marilyn Monroe, l’ho indossato solo per pochi minuti” Kim Kardashian rompe il silenzio e confessa di non aver rovinato l’abito iconico di Marilyn Monroe indossato ai Met Gala 2022: oltre ad averlo indossato soltanto per pochi minuti, ha rivelato di essere stata aiutata da addetti che con i guanti glielo hanno messo indosso.

Kim Kardashian non ha rovinato l'abito di Marilyn Monroe ai Met Gala 2022. La star americana a seguito delle numerosissime accuse ricevute dopo aver indossato l'iconico vestito realizzato nel 1967, ha deciso di rompere il silenzio. Ha raccontato in un'intervista per Today della cura con la quale il cimelio è stato trattato per quei pochi minuti nei quali ha avuto l'onore di indossarlo. Già un'esponente di Ripley's Believe It or Not!, il museo proprietario, aveva smentito la notizia che circolava sostenendo che il vestito aveva già segni evidenti di stress quando è stato acquistato. Ora parla Kim Kardashian in persona.

Le parole di Kim Kardashian

Intervistata da Today ieri, Kim Kardashian ha parlato dell'iconico vestito indossato ai Met Gala 2022 che avrebbe, secondo le notizie circolate nelle ultime settimane, rovinato. La star americana ha smentito le voci che circolano: alla domanda della conduttrice Hoda Kotb – "Continuiamo a leggere cose tipo “il vestito è rovinato”, tutto questo è vero?" – ha replicato con un secco "No", poi ha aggiunto:

"Io e Ripley's abbiamo lavorato benissimo insieme, c'erano degli addetti con i guanti che mi hanno messo indosso il vestito. È andata così: mi sono presentata sul red carpet in vestaglia e pantofole, ho messo il vestito all’inizio del tappeto e sono salita su per le scale… probabilmente l’ho indossato per 3, 4 minuti.

L'imprenditrice per vestire l'abito ha dovuto perdere circa 7 kg: "(Indossare l'abito) è stato per me come un ruolo, volevo davvero indossarlo. Era davvero importante per me. E mi ha insegnato molto sul mio stile di vita e sulla mia salute". Da allora, ha spiegato, ha continuato a mangiare sano: ad oggi avrebbe perso circa 9 kg.

Non sto cercando di perdere più peso, ma ho più energia che mai. Ho tagliato molto gli zuccheri e un sacco di cibo spazzatura che stavo mangiando. Ho semplicemente scelto di cambiare completamente il mio stile di vita.

La smentita da Ripley's

Anche un esponente del museo Ripley's Believe It or Not proprietario dell'abito ha smentito giorni fa l'indiscrezione. A TMZ aveva chiarito che quando hanno acquistato il cimelio per 4,8 milioni di dollari, c'erano già segni evidenti di stress sul tessuto.