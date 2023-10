Guendalina Tavassi tra chirurgia, trucco e filtri: “Ho ritoccato anche la foto del mio documento” “Non riesco proprio ad uscire di casa senza trucco”, racconta Guendalina in un servizio de Le Iene. “Quando ero agli inizi con un mio fidanzato, la mattina mettevo la sveglia e andavo in bagno per truccarmi”, ammette. “Correttore, fard… e poi mi rimettevo a dormire ‘imbalsamata”.

A cura di Giulia Turco

Guendalina Tavassi non può fare a meno di trucco e parrucco, ma anche dei ritocchini alle foto. Protagonista di uno dei servizi de Le Iene andato in onda martedì 10 ottobre, la showgirl racconta la sua giornata tipo e confessa di aver “giocato sporco” anche sulla fotografia del suo documento.

Guendalina Tavassi e il rapporto con la sua immagine

Tanta è l’abitudine ad utilizzare le app di ritocco sulle foto destinate ai social, che Guendalina Tavassi è arrivata a correggere persino quella destinata alla carta di identità. “Mi sono fatta un selfie e con l’applicazione l’ho un po’ modificato, allisciato e sono andata a stampare la fototessera”, racconta divertita Guendalina, che insieme al fidanzato Federico Perna ha aperto le porte di casa all’inviato de Le Iene. “Non riesco proprio ad uscire di casa senza trucco”, continua. “Quando ero agli inizi con un mio fidanzato, io mettevo la sveglia, dicevo che andavo a fare la pipì e in bagno mi ritrucccavo: correttore, fard… e poi mi rimettevo a dormire ‘imbalsamata”, racconta l’influencer.

Per ovviare alle necessità, col tempo Guendalina ha ricorso ad alcune soluzioni e oggi assicura di essere pronta in appena venti minuti, prima di uscire di casa: “Ho il trucco semi permanente agli occhi, le sopracciglia tatuate e anche le ciglia sono finte, così ci metto meno a truccarmi”.

L'ultimo intervento di chirurgia alle palpebre

Lo scorso febbraio la showgirl ha raccontato sui social di essersi sottoposta all’ultimo intervento chirurgico, una correzione estetica della palpebra considerata in eccesso che serve per illuminare lo sguardo. L’operazione si chiama blefaroplastica ed è piuttosto in voga tra le influencer. “Non vi spaventate”, aveva premesso lei mostrandosi piena di bende in una clinica, con tanto di occhi cerchiati di nero. A chi le aveva risposto che dovrebbe smettere di sottoporsi a tutti questi interventi chirurgici, Guendalina ha replicato di essersi rifatta solo seno e naso: “‘Fermati con la chirurgia’? Sinceramente per aver fatto una punta del naso a 26 anni ed il seno a 30 anni dovreste dirlo ad altre che cambiano connotati a 20 anni non a me".