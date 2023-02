Guendalina Tavassi dopo la blefaroplastica: “Fermarmi con la chirurgia? Ho rifatto solo seno e naso” “Non vi spaventate”, esordisce Guendalina Tavassi nel primo di una serie di video au Instagram che raccontano le ultime 24 ore trascorse in clinica per un’operazione di chirurgia estetica. A chi l’accusa di eccedere con i ritocchini spiega: “dovreste dirlo ad altre che cambiano connotati a 20 anni non a me”.

A cura di Giulia Turco

Guendalina Tavassi si è sottoposta ad un intervento di blefaroplastica, l’operazione che consente di rimuovere la pelle in eccesso sulle palpebre e quindi di illuminare lo sguardo. Poche settimane prima anche Karina Cascella aveva mostrato ai suoi follower su Instagram i postumi dello stesso intervento, spiegando il perché delle cicatrici sugli occhi.

Guendalina Tavassi respinge le critiche per la chirurgia

“Ciao Flowers eccomi qua. Non vi spaventate”, esordisce Guendalina Tavassi nel primo di una serie di video au Instagram che raccontano le ultime 24 ore trascorse in clinica per un’operazione di chirurgia estetica. “Non vi ho detto niente perché altrimenti, dati i gufi e le malelingue, non sarei potuta essere qui a raccontarvelo con queste storie”, spiega l’ex gieffina che aggiunge di aver avuto in programma l’operazione da oltre un anno. A chi le risponde che dovrebbe smettere di sottoporsi a tutti questi interventi chirurgici, Guendalina è pronta a rispondere per le rime, sostenendo di essersi rifatta solo seno e naso: “‘Fermati con la chirurgia’ sinceramente per aver fatto una punta del naso a 26 anni ed il seno a 30 anni dovreste dirlo ad altre che cambiano connotati a 20 anni non a me".

Cos’è la blefaroplastica e il precedente di Karina Cascella

Si tratta dei una procedura che consiste nel ridurre la pelle in eccesso o asportare grasso che può formarsi sotto agli occhi, con l’obiettivo estatico di creare maggiore armonia ne luminosità nello sguardo. La riabilitazione consiste nel riassorbimento dei punti di sutura e dura circa una settimana. Poche settimane prima, sui social, aveva fatto chiacchierare per lo stesso tipo di intervento anche Karina Cascella, che aveva presto messo a tacere le critiche: “Non mi piacciono le mie palpebre? Le modifico. Semplice. Non accetto le mie palpebre da pesce lesso? No. E le modifico”.