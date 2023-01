Guendalina Tavassi in ospedale in codice rosso: “Mai visto così tanto sangue in vita mia” Guendalina Tavassi racconta la sua disavventura del 23 gennaio, quando a causa di una perdita di sangue dal naso improvvisa è stata costretta a correre in ospedale. Ora la situazione è sotto controllo.

A cura di Andrea Parrella

Imprevista corsa all'ospedale per Guendalina Tavassi. Nelle scorse ore Tavassi ha raccontato sui social di essere stata costretta a recarsi in ospedale per un'improvvisa perdita di sangue dal naso. Lo ha spiegato attraverso una storia pubblicata su Instagram, dopo aver postato una foto proprio dall'ospedale. Per placare la preoccupazione dei fan ha chiarito in un video:

Sto bene, nonostante le maledizioni sono ancora qui. Dopo il parrucchiere ho deciso di farmi controllare anche in ospedale. Tornata a casa ho iniziato a perdere sangue dal naso come fosse un rubinetto, quindi mi hanno fatto una flebo, mi hanno tenuto là, mi viene da vomitare ma tutto ok. Ma ora tutto ok e penso che mi ordino un panino prima id guardare la puntata del Grande Fratello Vip

Tavassi in ospedale in codice rosso

La stessa storia era accompagnata da una didascalia in cui Tavassi ha chiarito più nel dettaglio quanto accaduto, spiegando fosse accaduto tutto all'improvviso e che, una volta in ospedale, l'eccessiva perdita di sangue l'abbia destinata immediatamente a un trattamento in codice rosso: “Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia ad uscire sangue dal naso tipo rubinetto aperto per 10 minuti. Mai visto così tanto sangue in vita mia. Sono svenuta perché ne ho perso davvero tantissimo. Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso, fatto flebo e visita“.

Le lacrime di Edoardo Tavassi al GF Vip

Una serata che Tavassi ha trascorso in relativa tranquillità, guardando suo fratello in televisione, nel corso di una puntata del GF Vip che si è rivelata molto commovente proprio per la sua famiglia, viste lele lacrime del fratello Eduardoe una lettera che ha commosso anche lei, con un riferimento a loro padre: "Non ha potuto leggerla, ma sarebbe stato molto fiero di te", ha scritto Guendalina Tavassi in un'altra storia pubblicata su Instagram.