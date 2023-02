Karina Cascella operata di blefaroplastica: “Non sopportavo le mie palpebre da pesce lesso” L’ex volto di Uomini e Donne ha documentato sui social la ripresa dall’intervento alle palpebre, che le ha permesso di asportare la pelle in eccesso ed illuminare lo sguardo. L’opinionista respinge le accuse: “Se non mi piacciono le mie palpebre le modifico e basta”.

A cura di Giulia Turco

Karina Cascella si è recentemente sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica, che ha destato non poche curiosità. Negli ultimi giorni infatti l’ex volto di Uomini e Donne, oggi 43 anni, si è mostrata ai suoi follower con ematomi e cerotti intorno agli occhi. Il motivo? Ha voluto eliminare della pelle in eccesso sulle palpebre attirando, inevitabilmente, diverse critiche. L'intervento è andato bene e adesso non aspetta altro che mostrare il risultato: "Non vedo l'ora di vedermi con i nuovi occhietti".

Karina Cascella risponde alle critiche dopo l’intervento

“Dico sinceramente e serenamente che dal momento che ne ho voglia e posso e mi fido del mio chirurgo, lo faccio punto e basta! Senza star lì a giustificarmi di un bel niente ”, ha fatto sapere Karina mettendo a tacere una serie di accuse da parte di chi non ha approvato la scelta dell’intervento. “Non mi piacciono le mie palpebre? Le modifico. Semplice. Non accetto le mie palpebre da pesce lesso? No. E le modifico”, ha chiarito una volta per tutte tramite Instagram. “E se a te o ad altri non sta bene il mio pensiero, dormirò, mangerò e vivrò ugualmente”.

Che cos’è la blefaroplastica

Karina comunque non si è fatta scoraggiare dalle critiche, anzi, ha replicato con fervore spiegando i motivi dietro la sua scelta. Al momento si sta riguardando, è al sesto giorno dall’intervento e presto dovrebbe tornare alla vita di sempre. La blefaroplastica, è così che si chiama tecnicamente l’intervento alle palpebre, è una procedura chirurgica che ha lo scopo di ridurre la pelle in eccesso o asportare il grasso che si forma sotto agli occhi, per creare a livello estetico maggiore armonia e luminosità nello sguardo. Al termine dell’intervento in genere vengono applicati sottilissimi fili di sutura e dei cerotti che possono essere rimossi dopo circa una settimana.