Sophie Codegoni: “La chirurgia dai 16 anni mi ha rovinata, soffrivo per le belle ragazze sui social”

A cura di Giulia Turco

Sophie Codegoni non ha mai fatto mistero dei ritocchini estetici e di aver più volte fatto ricordo al bisturi, anche in giovanissima età. Intervistata dai microfoni di Èsemprecartabianca per un servizio sugli eccessi della chirurgia estetica, l’ex gieffina e influencer racconta cosa l’ha spinta negli anni a perseguire un’idea di perfezione.

Sophie Codegoni e il rapporto con la chirurgia

“Ho iniziato a 16 anni, ho fatto una testa ai miei genitori per rifarmi le labbra perché le avevo sottili e avevo una leggera asimmetria”, racconta Sophie Codegoni aprendo la porta alle telecamere del programma di Rete 4 di Bianca Berlinguer, che dedica un servizio alle storie di diverse donne che hanno avuto esperienze con la chirurgia e che oggi tornerebbero indietro. “Le volevo sempre più grandi, sempre più belle. Anziché una volta ogni sei mesi, ho iniziato a farle ogni due o tre. Io le vedevo sempre piccole”, ammette. Non solo le labbra però, per Sophie un altro cruccio è ben presto diventata la taglia di seno. “Io avevo un seno molto bello, ma non era perfetto come lo volevo io. Pensavo che la chirurgia mi potesse dare quella perfezione che non esiste”, ammette. In questa spirale di insicurezze, un ruolo determinante lo hanno avuto i social.

Il mio canone era Bella Hadid. Scorrevo le foto sui social e alcune foto non riuscivo a guardarle perché queste ragazze erano troppo belle, vivevo questa competizione con tutto quello che vedevo.

Il gossip sulla rottura con Alessandro Basciano

Da mesi ormai si rincorrono le voci su una presunta crisi di coppia tra Sophie Codegoni e il fidanzato Alessandro Basciano. Dopo essersi innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip, hanno presto iniziato una convivenza, portato in scena sul tappeto rosso del Festival di Venezia una proposta di matrimonio e avuto una bambina, la piccola Celine nata lo scorso maggio. Eppure le voci sulla rottura continuano da tempo ad essere insistenti e, stando ai più recenti sviluppi del gossip, pare che il dj sia stato pizzicato in aeroporto in atteggiamenti complici con un'altra donna. Mentre le immagini del loro incontro circolavano in rete, Sophie Codegoni avrebbe postato sui social una story con la canzone di Shakira sul tradimento del marito, per poi rimuoverla pochi minuti dopo.