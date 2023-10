Gli amori di Patty Pravo: i cinque matrimoni falliti, la trigamia e il legame con Simone Folco Considerata un’icona di stile e di bellezza, la ribelle Patty Pravo ha avuto una vita sentimentale molto movimentata. Dai suoi cinque matrimoni falliti fino al discusso flirt con Riccardo Fogli, ecco tutti gli amori della divina Ragazza del Piper.

Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, è stata ed è ancora un'icona della musica italiana. La sua vita è sempre stata molto movimentata, vissuta con intensità, a volte perfino al limite, anche quella sentimentale, fatta spesso di scelte sbagliate. Si è sposata cinque volte, con Gordon Fagetter, Franco Baldieri, Riccardo Fogli, Paul Martinez e Jack Johnson, ma dopo nessuna di queste relazioni è diventata madre, pare infatti che la scelta di non avere figli sia stata fatta insieme ad uno dei suoi ex mariti. Al momento, la diva, sembra non avere in corso relazioni sentimentali, sebbene nutra un rapporto di profonda complicità con il suo assistente Simone Folco.

Quattro matrimoni finiti male

"La Divina", così è stata ribattezzata dai suoi fan, non ha mai avuto figli ed è stata sposata per ben 4 volte. Il suo primo matrimonio è stato con il batterista inglese Gordon Faggetter, un amore durato 5 anni. Successivamente è convolata a nozze con lo stilista Franco Baldieri, un amore "lampo" che ha fatto molto discutere. I due si sono lasciati dopo qualche settimana dal "si": "Una notte mi sono accorta di aver sbagliato uomo", ha dichiarato in un'intervista. Il terzo marito della Pravo è stato Paul Martinez, la coppia si è giurata amore eterno in California nel 1977, ma le nozze non sono mai state trascritte in Italia. Nonostante i due si siano detti addio da tempo, tra di loro c'è un legame di stima profonda e riconoscenza. Il suo ultimo matrimonio, quello più duraturo, è stato con il chitarrista americano John Edward Johnson, di 10 anni più giovane di lei. Un legame naufragato però dopo 6 anni.

Patty Pravo e Franco Baldieri

I tre matrimoni contemporanei: "Sono stata trigama"

C'è stato un periodo della vista di Patty Pravo in cui sono coesistiti i suoi tre matrimoni. Mentre era ancora sposata con Franco Baldieri, con cui pensava di aver annullato le nozze, si sposò con Paul Martinez, ma poi incontrò John Johnson e se ne innamorò. In quell'esatto momento, quindi, Nicoletta Strambelli era sposata con tre persone diverse: "L’avvocato mi tranquillizzò: la bigamia era punita; ma io sarei stata trigama. E la trigamia nel codice penale non è contemplata"

Riccardo Fogli e Patty Pravo si sono sposati con rito celtico

Riccardo Fogli e Patty Pravo hanno vissuto una intensa storia d'amore durata quasi due anni. I due, poco più che ventenni, si sono perdutamente innamorati. Il musicista, dopo averla incontrata, ha deciso di lasciare sua moglie Viola Valentini, ma non è l'unica scelta forte che ha compiuto in quel periodo. Completamente accecato dall'amore per la "Divina", ha scelto infatti di abbandonare anche i Pooh:

Mi trovavo benissimo con i Pooh, ma la mancanza di libertà mi impediva di vivere la mia grande storia d’amore con Nicoletta. Il produttore arrivava da me ogni mattina con i giornali scandalistici che parlavano della mia vicenda, mescolandola con le foto dei Pooh. Lui considerava tutto ciò un danno di immagine per il quartetto. Io mi dissi: piuttosto che rinunciare a Patty torno a fare il gommista. Avevo continui malesseri, stavo male fisicamente.

I due fuggirono insieme e si sposarono in Scozia, celebrando il rito celtico. Ma la loro storia d'amore non fu destinata a durare per sempre, tanto è vero che anche questa passione travolgente si spense e le strade dei due si separarono.

L'affinità elettiva con Simone Folco

Non si tratta di una storia d'amore, ma di un bene e un legame che vanno oltre il sentimento amoroso. Quello tra Patty Pravo e Simone Folco, suo assistente nonché curatore di immagine, è un legame speciale che si nutre di complicità e supporto: "Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune, un lampo amoroso di natura diversa. lui che esercita su di me il lato “accudente”, tenendo a bada il mio temperamento".