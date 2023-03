Patty Pravo: “Ho avuto 5 mariti, sono stata trigama e ho provato tutte le droghe, tranne una” Patty Pravo a 360 gradi in un’intervista firmata da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera: “Ho avuto cinque mariti, passeggiavo con Ezra Pound. Le droghe? Tutte eccetto una”.

Le confessioni di Patty Pravo ad Aldo Cazzullo per l'intervista al Corriere della Sera. Si parla della prima volta che ha fatto l'amore (14 anni) alle camminate intellettuali con il grande Ezra Pound fino all'aver avuto 5 mariti, tre in contemporanea e di tutte le esperienze al limite: "Ho provato tutte le droghe, eccetto una".

Le parole di Patty Pravo

Il periodo sperimentale delle droghe, Patty Pravo ammette: "Le droghe le ho provate tutte, tranne la cocaina che mi fa schifo. Canne, anfetamine, acidi: non era robaccia come adesso, che ti ammazza. Fu il mio periodo rockettaro. Poi sono andata in America e ho smesso". L'incontro con Ezra Pound a Venezia: "Un giorno lo incontrai con sua moglie e mi comprarono un gelato. Divenne una consuetudine passeggiare con il poeta. Ezra Pound non parlava mai. Ma era una persona che emanava energia, e io queste cose le ho sempre sentite. La sera del 3 novembre 1966 suonai a Firenze. Alla fine dissi: c’è qualcosa di strano nell’aria, non restiamo a dormire, partiamo subito. Il mattino dopo l’Arno straripò".

La vita sentimentale

"Di matrimoni ne ho celebrati cinque; ma veri solo tre", rivela. Il primo con Gordon Fagetter, un batterista, il secondo con l'antiquario Franco Baldieri: "Passammo la notte insieme, e il mattino andammo in Campidoglio a chiedere i documenti per sposarci. Cavallina, la spia dei paparazzi, avvisò tutti: “C’è Patty Pravo che si sposa!”. Ero senza trucco, per fortuna sopra il pigiama avevo messo la pelliccia". Riccardo Fogli lasciò i Pooh per lei:

Come dargli torto? In realtà ho saputo solo dopo che il suo manager l’aveva costretto a scegliere: non avrei mai voluto che si separasse dagli altri. Ci sposammo in Scozia, con il rito celtico. Come finì? Ero a Londra per incidere un disco di Vangelis, quando incontrai Paul Martinez, che suonava il basso, e Paul Jeffrey, alla chitarra. Erano bellissimi, e ci amammo in tre.

Dei due, poi, Patty Pravo sposò Paul Martinez, pur volando in America con Paul Jeffrey. In quel viaggio, allo Chateau Marmont di Los Angeles, si innamorò di Jack Johnson: "Stracciai contratti miliardari con Jeffrey e lo lasciai lì. Ma venne fuori che le nozze con Baldieri non erano state annullate. L’avvocato mi tranquillizzò: la bigamia era punita; ma io sarei stata trigama. E la trigamia nel codice penale non è contemplata".

Il rapporto con Vasco Rossi

"E dimmi che non vuoi morire" scritta da Vasco Rossi, anche se non è la sola canzone che il Blasco ha scritto per lei (pensiamo a una delle più recenti, la bellissima "La luna"): "Mi mandò una cassetta registrata, in cui la cantava imitando la mia voce. Non mi raccapezzavo. Questa canzone mi piace ma non la conosco, pensavo: quando mai l’ho cantata? Vasco dice che io sono la sua parte femminile, lui la mia parte maschile".