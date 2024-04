video suggerito

Giuseppe Giofrè: "Da adolescente vittima di bullismo perché volevo ballare. Oggi sono single" Ospite di Verissimo, Giuseppe Giofrè ha parlato della sua carriera da ballerino, dell'esperienza come giudice del Serale di Amici 23 e dell'amore. "Oggi sono single, ho avuto finora una sola grande storia", ha raccontato il ballerino.

A cura di Elisabetta Murina

Giuseppe Giofrè è stato ospite di Verissimo nella puntata del 14 aprile. Il ballerino si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha parlato del suo percorso artistico: ora è giudice del Serale di Amici, lo stesso programma che 12 anni fa l'ha incoronato vincitore e che per lui ha sempre rappresentato un sogno. Nel mezzo una carriera in America e non solo, al fianco di personaggi di fama internazionale come Jennifer Lopez e Taylor Swift.

Il percorso artistico di Giuseppe Giofré

Nato e cresciuto a Gioia Tauro, Giuseppe Giofrè si è avvicinato al mondo della danza fin da bambino, ma non è stato facile farlo in un piccolo paesino della Calabria:

Per gli altri dovevo fare calcio, io avevo solo voglia di ballare e così ho fatto. Nonostante tutte le cadute, alla fine sono contento di come ne sono uscito. Mi ha dato una motivazione in più per continuare a sognare in grande. Ricordo benissimo quel giovanissimo Giuseppe, anche perché è rimasto ancora uguale. Da piccolo sognavo Amici e lo sogno ancora adesso.

La sua passione per la danza, però, l'ha portato a essere vittima di episodi di bullismo durante l'adolescenza, di cui ha parlato nel suo libro Stidda (dedicato al nonno):

Erano episodi brutti, ma mi hanno dato la forza per continuare. Ripensarci è come riviverlo. C'erano diverse persone che mi aspettavano dopo scuola, ma non per divertirci insieme. I miei genitori non sapevano delle botte, non volevo dare ulteriori problemi, sono sempre stata una persona riservata.

Giuseppe Giofrè e l'amore

Come ha raccontato nel suo libro, Giofrè si è innamorato una sola volta nella vita, di un ragazzo di nome Adam, conosciuto nel novembre del 2018 a Los Angeles."È stata la mia prima grande storia d'amore", ha raccontato il ballerino. Una storia che però è finita nel 2020, poco prima dello scoppio della pandemia: "Sono stato male, poi però mi sono dato da fare, ho ripreso in mano la mia vita e ricominciato a ballare".

Dopo un periodo passato in Italia, Giofrè è tornato a Los Angeles e i due si sono rimessi insieme. Ad oggi, però, il giudice di Amici ci tiene a precisare: "Non stiamo insieme, anche se sarà per sempre il mio primo amore. Sono single, forse ho avuto qualche cotta estiva che durava qualche settimana, nulla di più".