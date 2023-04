Giulia Lisioli e la canzone che Blanco le ha dedicato: “Non l’ho ascoltata, mi ha spiazzato” Giulia Lisioli intervistata dal Tiktoker Magnet Falco ha commentato la canzone che l’ex fidanzato Blanco le ha dedicato: “Sono rimasta spiazzata, non ho ascoltato il brano. Non credo lo abbia fatto per hype”.

Giulia Lisioli parla della canzone che l'ex fidanzato Blanco le ha dedicato. Il brano che si intitola proprio Giulia è contenuto nell'ultimo album pubblicato dall'artista che nel testo ha voluto raccontare la fine della loro storia d'amore arrivata poco dopo l'esperienza a Sanremo 2022, lo scorso anno. La giovane ha rivelato di non averla ascoltata: "Non me la sono sentita".

Le parole di Giulia Lisioli

Giulia Lisioli ha risposto alle domande del Tiktoker e influencer Falco riguardo la canzone di Blanco a lei dedicata. "Siccome mi sono sentita interpellata sulla questione ho voluto chiarire, è giusto così", le parole della giovane che si è ritrovata protagonista del nuovo disco dell'artista sebbene la loro storia sia giunta al capolinea più di un anno fa. Ha rivelato di essere rimasta "spiazzata" quando ha scoperto l'esistenza del brano "Giulia". Queste le sue parole:

Non ho sentito la canzone, non me la sono sentita. L'ho vista tramite i social, non credo sia una cosa sbagliata. Un cantante esprime ciò che vuole, ciò che sente. Mi ha fatto un certo effetto, sono rimasta spiazzata. Ho pensato volesse esprimere ciò che c'è stato. Se l'ha fatto per hype? Per come l'ho conosciuto non l'avrebbe fatto.

L'attuale fidanzata di Blanco Martina Valdes: "Canzone scritta quando non ci conoscevamo"

La canzone di Blanco contenuta nel disco Innamorato, Giulia, è nata prima che il cantante conoscesse la sua attuale fidanzata Martina Valdes. Quest'ultima il giorno della pubblicazione dell'album ha commentato la questione attraverso Instagram: "Ha scritto quella canzone quando nemmeno ci conoscevamo e ha semplicemente voluto condividere oggi la fine di una storia passata, le emozioni vissute tempo fa. La musica è la sua forma d'arte e io lo appoggerò sempre, qualunque cosa decida di raccontare. Ora non soffermatevi su queste piccolezze e ascoltate tutte le meraviglie che ha fatto uscire, compresa Giulia. Hai spaccato tutto amore", le parole.