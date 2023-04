Blanco e la canzone dedicata all’ex Giulia, Martina Valdes: “L’ha scritta quando non ci conoscevamo” Martina Valdes rompe il silenzio sulla canzone che il fidanzato Blanco ha dedicato alla sua ex Giulia Lisioli. Il brano è contenuto nel nuovo disco, Innamorato: “L’ha scritta quando neanche ci conoscevamo, ha voluto condividere la fine di una storia passata, le emozioni vissute tempo fa”.

A cura di Gaia Martino

Nell'ultimo album pubblicato oggi, Innamorato, c'è anche una canzone che Blanco ha dedicato alla sua ex fidanzata, Giulia Lisioli, la giovane al suo fianco durante l'avventura al Festival di Sanremo 2022, dal titolo "Giulia". Poco dopo la vittoria al Festival spuntò la notizia della loro rottura seguita dai rumors di una nuova frequentazione per il cantante, Martina Valdes, attuale fidanzata. Sebbene da un anno il cantante sia felice al fianco della ballerina di Mamacita, nel nuovo disco ha inserito il brano che racconta la passata storia d'amore, "nato dopo l'esperienza sanremese dello scorso anno", la spiegazione contenuta nella nota stampa di presentazione dell'album. Si sarebbe così scatenato il gossip e al centro ci è finita Martina Valdes la quale, nelle ultime ore, ha rotto il silenzio: "Non limitatevi a sentire una canzone, ma ad ascoltarla che è ben diverso".

Le parole di Martina Valdes

Il brano di Blanco, Giulia, è nato prima che il cantante conoscesse Martina Valdes. Nonostante la storia con la Lisioli sia giunta al capolinea e abbia conosciuto un nuovo amore, l'artista di Desenzano del Garda ha voluto che la sua ex relazione facesse parte del nuovo disco. Così Martina Valdes, con una IG story, ha rotto il silenzio sul chiacchiericcio che ha generato la canzone:

Chi mi conosce sa che non mi piace espormi e creare situazioni di cui parlare ma voglio chiarire questa cosa. Non limitatevi a sentire una canzone, ma ad ascoltarla che è ben diverso. Cercate di capire anche il testo e non solo soffermarsi su un titolo che può essere fraintendibile. Ha scritto quella canzone quando nemmeno ci conoscevamo e ha semplicemente voluto condividere oggi la fine di una storia passata, le emozioni vissute tempo fa. La musica è la sua forma d'arte e io lo appoggerò sempre, qualunque cosa decida di raccontare. Ora non soffermatevi su queste piccolezze e ascoltate tutte le meraviglie che ha fatto uscire, compresa Giulia. Hai spaccato tutto amore.

Silenzio social per Giulia Lisioli

Nessun riferimento alla canzone per Giulia Lisioli sui suoi profili social. La giovane non ha commentato il brano a lei dedicato dal suo ex Blanco, piuttosto nelle ultime ore ha condiviso diverse immagini con il suo attuale fidanzato. Tra le stories è comparso un mazzo di fiori ricevuto in regalo dal ragazzo di nome Lorenzo, poi la dedica: "Ti amo".