Giucas Casella accompagna il figlio James all’altare, la madre assente alle nozze: “È stato lui a farmi da mamma”

James Casella è convolato a nozze con la compagna Lidia Castagneto Gissey ed accompagnarlo all’altare è stato il padre Giucas Casella. Assente alla cerimonia la madre Carol Torr, con cui lo sposo non ha rapporti e che non ha voluto al suo matrimonio: “Mi ha accompagnato mio padre, ha fatto da mamma”.

James Casella si è sposato. Il figlio del noto prestigiatore Giucas Casella è convolato a nozze con la compagna Lidia Castagneto Gissey lo scorso 20 giugno. La cerimonia si è svolta nella romantica cornica del lago di Bracciano e lo sposo è stato accompagnato all'altare proprio dal padre. Assente alla cerimonia la madre Carol Torr, che non è stata invitata per via dei rapporti non sereni con il resto della famiglia.

Giucas Casella ha condiviso sui social un video che racconta le nozze del figlio. La cerimonia si è svolta in una location affacciata sul lago di Bracciano alla presenza di amici e parenti. James e la moglie hanno festeggiato tra fuochi d'artificio, un grande buffet e una "torta" fatta di piccoli tiramisù uno accanto all'altro. Presenti al loro grande giorno, come si vede dalle immagini, i due figli, mentre assente è stata la madre dello sposo, Carol Torr.

I rapporti tra l'ex compagna di Giucas Casella e il figlio sono praticamente inesistenti, come più volte ha raccontato lo sposo e anche lo stesso prestigiatore. Per questo motivo, il 39enne ha preferito non invitare la madre al matrimonio, scegliendo quindi di non condividere con lei questo giorno speciale. "Ho dato spazio a chi mi ha seguito, come mio padre, sua sorella Anna, Valeria la sua compagna di una vita e tante altre persone", ha raccontato James Casella ospite de La Volta Buona nella puntata del 26 giugno. E ha poi ribadito: "Mi sembrava doveroso dar loro più spazio. Lui mi ha accompagnato, ha fatto da mamma. Penso che mia madre abbia capito la mia scelta".