Gossip
video suggerito
video suggerito

Giucas Casella accompagna il figlio James all’altare, la madre assente alle nozze: “È stato lui a farmi da mamma”

James Casella è convolato a nozze con la compagna Lidia Castagneto Gissey ed accompagnarlo all’altare è stato il padre Giucas Casella. Assente alla cerimonia la madre Carol Torr, con cui lo sposo non ha rapporti e che non ha voluto al suo matrimonio: “Mi ha accompagnato mio padre, ha fatto da mamma”.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Elisabetta Murina
Immagine

James Casella si è sposato. Il figlio del noto prestigiatore Giucas Casella è convolato a nozze con la compagna Lidia Castagneto Gissey lo scorso 20 giugno. La cerimonia si è svolta nella romantica cornica del lago di Bracciano e lo sposo è stato accompagnato all'altare proprio dal padre. Assente alla cerimonia la madre Carol Torr, che non è stata invitata per via dei rapporti non sereni con il resto della famiglia.

Giucas Casella ha condiviso sui social un video che racconta le nozze del figlio. La cerimonia si è svolta in una location affacciata sul lago di Bracciano alla presenza di amici e parenti. James e la moglie hanno festeggiato tra fuochi d'artificio, un grande buffet e una "torta" fatta di piccoli tiramisù uno accanto all'altro. Presenti al loro grande giorno, come si vede dalle immagini, i due figli, mentre assente è stata la madre dello sposo, Carol Torr.

I rapporti tra l'ex compagna di Giucas Casella e il figlio sono praticamente inesistenti, come più volte ha raccontato lo sposo e anche lo stesso prestigiatore. Per questo motivo, il 39enne ha preferito non invitare la madre al matrimonio, scegliendo quindi di non condividere con lei questo giorno speciale. "Ho dato spazio a chi mi ha seguito, come mio padre, sua sorella Anna, Valeria la sua compagna di una vita e tante altre persone", ha raccontato James Casella ospite de La Volta Buona nella puntata del 26 giugno. E ha poi ribadito: "Mi sembrava doveroso dar loro più spazio. Lui mi ha accompagnato, ha fatto da mamma. Penso che mia madre abbia capito la mia scelta".

Immagine
Temptation
island
Temptation Island, ora c'è chi vende il video hard di Gabriele e Sara a 20 euro: cancellarlo non è bastato
Un video hard di Sara e Gabriele scuote il programma: "La produzione non sapeva nulla"
Il paradosso di Temptation Island: ci scandalizza un video hard, ma tolleriamo la tossicità
Andrea Parrella
Gabriele e Sara parlano del video intimo: "Un errore di 4 anni fa, ci vergognavamo"
Sabrina lecca il collo al tentatore e Giovanni richiede il primo falò
Gabriele è il primo 'maschio tossico' della nuova stagione di Temptation Island, Sara: "Il nulla è meglio di lui"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views