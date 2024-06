Gisele Bundchen e Joaquim Valente non si frequentano più: “La modella dà la colpa all’ex Tom Brady”

video suggerito

Dopo la separazione da Tom Brady, Gisele Bundchen sembrava aver ritrovato la serenità al fianco di Joaquim Valente, istruttore di jiu-jitsu. La loro frequentazione sarebbe iniziata nel giugno 2023 e, stando a quanto riporta InTouch Weekly, arrivata ora al capolinea. La colpa sarebbe anche dell'ex marito della modella.

Perché Gisele Bundchen e Joaquim Valente non si frequentano più

Dopo circa un anno di frequentazione, sarebbe arrivata al capolinea la storia tra la super modella e il suo istruttore di jiu-jitsu. Il motivo della rottura, spiega il sito americano, sarebbe da attribuire alla troppa pressione mediatica nei confronti di Valente. "È un ragazzo normale, non è abituato a tutta l'attenzione che stava ricevendo", ha fatto sapere una fonte a InTouch Weekly. A questo si aggiunge anche l'ex marito di Bundchen, Tom Brady, al quale lei avrebbe attribuito la colpa. Durante lo show Netflix Is a Joke Fest, l'ex giocatore di football è stato coinvolto dai due conduttori, Kevin Hart e Nikki Glaser, in uno scambio di battute a doppio senso, come "A volte devi fo**ere il tuo allenatore. Sai chi l'ha fatto? Gisele" o "Come hai fatto a non prevederlo? Otto lezioni di karate al giorno".

Le dichiarazioni avrebbero piuttosto infastidito Bundchen che, secondo una fonte, si sarebbe arrabbiata con Brady e darebbe a lui la colpa della rottura con Valente. "Joaquim è diventato parte dello scherzo, la gente ha cominciato a chiedergli se fosse lui il motivo del divorzio", si legge sul sito. In realtà, la modella ha sempre precisato che la frequentazione con l'istruttore è iniziata solo dopo la fine del matrimonio.

Il divorzio da Tom Brady nel giugno 2022

Il matrimonio tra Tom Brady e Gisele Bundchen è arrivato al capolinea nel giugno del 2022. A darne l'annuncio l'ex giocatore di football con una storia pubblicata su Instagram: "Siamo arrivati ​​a questa decisione amichevolmente e con gratitudine per il tempo trascorso insieme. Farlo è, ovviamente, doloroso e difficile, come lo è per molte persone che attraversano la stessa cosa ogni giorno in tutto il mondo". I due hanno continuato a mantenere un rapporto sereno per il bene dei figli avuti insieme. "Sono davvero concentrato su due cose: la prima è prendermi cura della mia famiglia e ovviamente dei miei figli, in secondo luogo dare il miglior lavoro possibile per vincere sul campo", aveva raccontato Brady qualche mese dopo a proposito del divorzio.