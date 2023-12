Giovanni Terzi sposerà Simona Ventura, dedica alla futura suocera: “Spero di meritare tutto l’amore” Dopo la puntata di Ballando con le stelle e la proposta di matrimonio in diretta, Giovanni Terzi approfitta di un momento via social per dedicare alla signora Anna Pagnoni, sua futura suocera, parole di stima e gratitudine. “Ogni mia parola è superflua, solo un grazie”.

A cura di Giulia Turco

La proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura è stata una piacevole sorpresa per il pubblico di Ballando con le Stelle, che ha assistito al romantico momento in diretta tv. Coinvolta con un video anche la signora Anna Pagnoni, la mamma di Simona Ventura che non solo ha speso per lui bellissime parole di affetto, ma è anche scesa in pista con un’esibizione a passo di danza.

La dedica di Giovanni Terzi alla mamma di Simona Ventura

Preso dall’emozione della serata, Giovanni Terzi non ha avuto modo di replicare a tutto l’affetto che gli è stato riservato e così approfitta di un momento via social per dedicare alla signora Anna Pagnoni, sua futura suocera, parole di stima e gratitudine. “Ogni mia parola è superflua, solo un grazie alla mamma della mia splendida Simona Ventura. Spero di potermi sempre meritare tutto questo amore”, scrive Terzi a corredo di un video che ha ripreso le parole della donna pronunciare per lui a Ballando. “Giovanni sai che ti voglio bene, per me sei come un figlio”, gli aveva fatto sapere, commuovendo. “Sono orgogliosa di te. Non preoccuparti di quello che dicono, vai avanti che arriverai alla fine”.

Quando si sposano Giovanni Terzi e Simona Ventura

Solo qualche settimana prima della proposta a Ballando, la coppia ospite di Bella Ma’ con Pierluigi Diaco ha raccontato delle nozze in programma già da tempo. “Nel 2024”, hanno assicurato loro a proposito del giorno del matrimonio. “La verità è che noi sappiamo la data, ha sinceramente l'abbiamo definita due volte ed è successo di tutto", aveva detto Terzi. "A tre mesi dalla data, la faremo sapere". È in studio davanti a Milly Carlucci e alla giuria però che è arrivata ufficialmente la romantica proposta, che ha comunicato anche la data ufficiale della cerimonia. “Il 6 luglio, davanti a tutti voi, vuoi diventare mia moglie?”, si è dichiarato Terzi. Simona Ventura è scoppiata in lacrime e ha risposto di sì. Emozionata anche la padrona di casa: “Sono felice, è un’emozione bellissima”.