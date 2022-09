Giorgia Soleri riaccende le polemiche col tattoo sulla schiena: “Possiedo solo i miei peccati” Giorgia Soleri mostra il suo tatuaggio (una poesia di Joumana Haddad) e riparte la polemica: “Sembri il mio banco di scuola”.

Giorgia Soleri sempre più al centro delle polemiche. La nuova prezzemolina d'Italia – tra social, tv, editoria e Venezia – si è tatuata sulla lunga schiena una poesia di Joumana Haddad, giornalista e poetessa libanese. La poesia è "Sono così" (Il ritorno di Lilith, L’Asino d’Oro, 2009, trad. it. O. Capezio). Il post su Instagram l'ha messa al centro – come di consueto – di apprezzamenti ma anche di polemiche: "Ti riduci così? È un peccato, sembri il mio banco di scuola". Ma c'è anche chi difende la sua scelta: "I tatuaggi sul corpo vanno fatti solo perché rappresentano un significato. Imprimere sulla pelle quello che è stato di noi. Chi non ha mia provato questa sensazione non potrà mai capire".

La poesia di Joumana Haddad

Ecco il testo integrale della poesia "Sono così" di Joumana Haddad.

Sono così

non ho tempo per i rimpianti

gioco con i destini, mi annoio facilmente

prometto e non mantengo.

Inutile cambiarmi:

La certezza mi è estranea

per l’imbarazzo dell’amore

per l’immaginazione

perché sono devota

solo all’indolenza.

Imprevedibili i miei appuntamenti

sono una fuga prima del tempo

un sole che non basta

una notte che mai si schiude

sono impetuosi sussulti tra la sete e il dissetarsi.

Sono così, un silenzio per raccogliermi,

un lento terrore per disperdermi,

un silenzio e un terrore per curare una crudele memoria

non c’è luce che possa guidarmi:

possiedo solo i miei peccati.

La possibilità di cancellare l'account Twitter

Di recente, Giorgia Soleri ha lamentato un attacco nei suoi confronti sui social al punto da paventare la possibilità di cancellare il suo account Twitter: "A breve cancello twitter e smetto di aprire le richieste di messaggi perchè al contrario di quello che si pensa essere sotto shit storm fa schifo e colpisce". Di questo passo, dovrà cancellare anche Instagram.