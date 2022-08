Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin non vogliono figli ( per adesso): “Non cerco una gravidanza” La relazione tra Giorgia Soleri e Damiano David dei Maneskin prosegue spedita su basi solide ma la l’influencer, in risposta ai follower, precisa: “Non cerco una gravidanza”.

A cura di Stefania Rocco

Entrambi giovanissimi e nel pieno di un periodo di grandi successi professionali, Giorgia Soleri e Damiano David, frontman dei Maneskin e astro nascente della musica rock mondiale, non hanno intenzione di avere dei figli, almeno al momento. Lo confessa, parlando d’altro a dire il vero, Giorgia via Instagram. Il tema del confronto, come spesso accade, era la lotta all‘endometriosi e alla vulvodinia, battaglie delle quali la donna si è fatta portavoce.

Giorgia Soleri: “Non cerco una gravidanza”

Parlando con le follower di endometriosi e terapie farmacologiche (argomenti che l'influencer e attivista conosce benissimo perché coinvolta in prima persona), Giorgia ha deciso di rispondere alla domanda di un fan che le aveva chiesto cose le avessero consigliato gli specialisti consultati a proposito di una futura gravidanza. Non ha lasciato spazio a equivoci la risposta di Soleri: “Al momento niente perché non desidero una gravidanza”.

La battaglia contro l’endometriosi e a favore della consapevolezza

Da anni Giorgia si batte affinché aumenti il grado di consapevolezza che circonda patologie come l’endometriosi, ma non solo. Approfittando del vasto seguito guadagnato negli anni, l’influencer ha scelto di dare voce a una battaglia che da sempre combatte in prima persona. Solo qualche giorno fa, ha scelto di condividere via Instagram le foto scattate dopo l’intervento chirurgico al quale si è sottoposta un anno fa. “In foto io e la mia endobelly (gonfiore causato dall’endometriosi)”, ha scritto Giorgia sviluppando un nuovo ponte tra sé stesse e le donne che da tempo prova a rappresentare. Un’unione fatta di empatia e condivisione, ma che ha anche e soprattutto consentito a Soleri di battersi in prima persona per migliore le condizioni di vita di quelle donne che, come lei, sono affette dalla stessa patologia.