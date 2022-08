Giorgia Soleri mostra la foto del ventre ad un anno dall’operazione: “Sono stata fortunata” “Quando sono stata operata ero consapevole che potevo migliorare, o potevo svegliarmi come prima, o peggiorare”, racconta l’influencer un anno dopo essere stata operata di endometriosi. “I miei sintomi sono migliorati, ma questa è solo la mia esperienza e non è universale”.

A cura di Giulia Turco

Giorgia Soleri torna a parlare di endometriosi e del suo stato di salute ad un anno di distanza dall'intervento chirurgico che ad oggi può dire abbia migliorato nettamente la sua condizione. L'influencer ha condiviso sul suo profilo una serie di scatti che mostrano il ventre gonfio, una condizione che tutt'ora si verifica nonostante l'operazione sia andata a buon fine. È la sua esperienza personale, come ci tiene a chiarire, ma non per tutte vale la stessa regola.

Giorgia Soleri spiega come sta dopo l'operazione

Nel post l'influencer chiede che le sue follower possano condividere la loro esperienza con l'operazione, che potrebbe essere positiva quanto la sua visto che ad oggi la sua salute è nettamente migliorata, così come potrebbe non aver inciso sulla problematica, o addirittura averla peggiorata.

In foto io e la mia endobelly (gonfiore causato dall’endometriosi).

Mi piacerebbe che questo post fosse scritto da voi. Sto ricevendo centinaia di testimonianze in merito all’endometriosi e alla propria esperienza con questa malattia. alcune sono struggenti, devastanti, spaventose ma altre donano speranza, raccontano di miglioramenti e remissioni di sintomi. quando sono stata operata, il mio più grande strumento è stato quello di essere estremamente consapevole sui possibili risvolti dell’intervento: sapevo di poter fortemente migliorare come sapevo di potermi svegliare esattamente come prima, se non peggio. Questo mi ha aiutata ad avere fiducia nella procedura e nel suo risultato, ma comunque pronta a qualsiasi evenienza. io sono stata estremamente fortunata, l’operazione mi ha portata a un netto miglioramento dei sintomi, ma questa è solo la mia esperienza e pur essendo valida, non è universale. per questo oggi vorrei sentire le vostre storie e lasciarle pubbliche: per chiunque ne abbia bisogno.

Giorgia Soleri dopo l’intervento nel 2021.

Un anno dall'intervento per endometriosi

Ad agosto del 2021 Giorgia Soleri condivideva con i proprio follower l’esperienza dell’ospedale in seguito all’operazione. “Essere qui oggi è una vittoria”, raccontava in quel periodo. “È una vittoria perché da domani avrò la possibilità di conoscere un corpo nuovo, che non ho mai avuto la possibilità di vivere: un corpo senza dolori”.