Gigi Buffon e Ilaria D’Amico presto sposi: “Con lei non c’è stato giorno in cui non fossi felice” Raggiunto dai microfoni del Tg1 Gigi Buffon conferma il progetto delle nozze con Ilaria D’Amico per l’estate 2024 e ne approfitta per spendere dolci parole d’amore per la giornalista, con la quale fa coppia da quasi dieci anni “Ilaria è ciò che mi rassicura per il mio futuro di vita”.

A cura di Giulia Turco

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sposano a giugno 2024, dopo quasi dieci anni d’amore. A raccontarlo è stata la conduttrice nel corso della recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, la stessa che le ha dato modo di raccontare la delusione per la chiusura del suo programma Che c’è di nuovo. Per fortuna che l’amore va a gonfie vele.

Dolci parole d’amore per Ilaria D’Amico

Tra loro sembrerebbe tutto rose e fiori, anzi fiori d’arancio per meglio dire, visto che le nozze sono ormai vicine. A raccontare l’amore per la compagna questa volta ci ha pensato l’ex calciatore che, raggiunto dai microfoni del Tg1, ne ha approfittato per spendere dolci parole d’amore per la giornalista. “Conta ciò che c’è dietro la festa”, ha fatto sapere Buffon confermando le nozze in programma per la prossima estate. “È ciò che mi rende più felice e che mi rassicura per il mio futuro di vita”, ha aggiunto. “Devo dire che con Ilaria non c’è stato un giorno in cui non sono stato felice”, ha concluso.

La proposta di matrimonio e le voci sulla crisi

L’ex portiere e la conduttrice sono una coppia dal 2014, da quando Buffon ha concluso la sua storia d’amore con Alena Seredova. Negli anni hanno costruito una storia d’amore solida anche se, fino ad ora, non si sono mai detti sì all’altare. Hanno avuto due figli insieme, Leopoldo e Mattia. Lo scorso anno il gossip raccontava di una presunta crisi di coppia giunta dopo 8 anni d’amore, mai confermata dai diretti interessati. Di recente poi, è arrivata la proposta di matrimonio. "A gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione… finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili”, ha raccontato la conduttrice al Corriere. “Sarà di certo un momento intimo, senza clamore”.