Giambruno paparazzato mentre bacia Federica Bianco, la foto che ufficializza la storia tra gli ex di Meloni e Crippa

La prima foto di Andrea Giambruno mentre bacia Federica Bianco, che un mese fa aveva rimosso le loto foto insieme dai social. L’indiscrezione: “La riservatezza è un pallino di Giorgia Meloni”.

Che Andrea Giambruno avesse voltato pagina dopo la fine della storia con Giorgia Meloni era già cosa nota: la storia con Federica Bianco, ex del vice di Matteo Salvini Andrea Crippa, infatti, va avanti da ormai circa un anno. I due, però, hanno sempre cercato di mantenere una certa riservatezza sulla loro relazione, ma adesso è il settimanale Gente a pubblicare la prima foto che li ritrae mentre si baciano. Nel frattempo, lo stesso settimanale sottolinea una strana mossa social da parte di lei.

La prima foto del bacio

Lo scatto pubblicato in copertina ritrae la coppia mentre cammina per strada: il giornalista di Mediaset e la sua compagna sono stati beccati da un paparazzo e si sono lasciati andare anche a un bacio affettuoso in pubblico. Cosa che sembrerebbe suggerire che tra loro le cose siano diventate serie. Fino ad ora, infatti, avevano evitato effusioni plateali, limitandosi a mostrarsi insieme qua e là, ma con discrezione, cercando di non alimentare eventuali pettegolezzi attorno alla premier Giorgia Meloni, ex compagna di Giambruno e madre di sua figlia Ginevra.

Il "caso" sulle foto cancellate sui social

Nel frattempo, il settimanale Gente aggiunge anche un altro particolare. Riferisce che nel mese di ottobre Federica Bianco avrebbe pubblicato su Instagram delle foto con Giambruno, scegliendo il brano "All my love" come sottofondo alle immagini. Il post, però, sarebbe stato rimosso dopo qualche ora. Il settimanale quindi si domanda se abbia ricevuto pressioni da qualcuno, ricordando come la riservatezza sia da sempre una priorità per la presidente del Consiglio. Dopo la fine della loro relazione, annunciata via social nell’ottobre 2023 in seguito ai fuorionda di Striscia la Notizia in cui il giornalista rivolse frasi volgari a una collega, infatti, la premier non ha più rilasciato alcuna dichiarazione sull’argomento né si sia mai mostrata pubblicamente insieme al padre di sua figlia.